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PARTE MÉDICO

Dinamarca publicó un comunicado sobre el estado de salud de Christian Eriksen tras su descompensación

Christian Eriksen perdió la consciencia en medio del partido amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania.

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 La selección de Dinamarca ratificó en un comunicado que Christian Eriksen "está bien" después de desplomarse en cancha en pleno amistoso ante Ucrania.

El momento conmocionó a todos los presentes ya que el futbolista debió ser atendido por los médicos. El árbitro del encuentro decidió suspender el partido, al que le quedaban 26 minutos.

El parte médico completo

"Christian está bien y salió caminando del campo de juego por su cuenta. El marcapasos respondió como debería.

Él estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la consciencia rápidamente, y pudimos comunicarnos con él en el momento.

Ahora se someterá a exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en constante comunicación con él y los doctores en el hospital.

Pero Christian está bien, y él pidió que le mandemos saludos a todos los jugadores."

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