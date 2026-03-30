Descubrió que su hermano robó ropa y lo denunció: fue detenido

Un hombre fue detenido en el barrio John Kennedy de la ciudad de Santiago del Estero acusado de robo. Fue denunciado por su propia hermana.

El caso se inició cuando una joven, de 27 años, al regresar a su domicilio, se encontró con su propio hermano oculto en el fondo del inmueble, en un evidente estado de intoxicación. Al ser descubierto, el sospechoso intentó una excusa poco creíble: sostuvo que estaba buscando un par de zapatillas que, según él, se había olvidado en el lugar.

Sin embargo, la actitud errática del hombre y el estado en el que se encontraba hicieron que su hermana llamara a la policía.

Asalto a una vecina

Mientras el móvil policial se dirigía al lugar, una vecina de la zona denunció que minutos antes había escuchado ruidos extraños en el fondo de su casa. Al asomarse, observó al mismo individuo saltando la tapia perimetral para darse a la fuga. No se iba con las manos vacías. Se llevaba varias prendas de vestir que la mujer tenía colgadas en la soga del patio.

Con los datos aportados por las víctimas, el personal policial desplegó un rastrillaje por las calles del barrio. A las pocas cuadras, los efectivos lograron interceptar y demorar al sospechoso, quien todavía tenía en su poder lo robado.

El caso quedó en manos de la fiscal de turno, Melisa Fadel Pagani, quien dispuso la aprehensión inmediata del sujeto. La funcionaria judicial ordenó que se realicen las pericias correspondientes y que el acusado permanezca tras las rejas mientras se evalúa su situación procesal y los antecedentes.