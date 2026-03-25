Millones, armas y nexo narco: así cayó la barra que amenazaba al hermano del Pocho Lavezzi

Cuatro hombres fueron detenidos este miércoles en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, tras una serie de operativos ordenados por la Justicia debido a una grave denuncia por extorsión. La víctima es Diego Lavezzi, hermano del ex futbolista de la Selección Argentina, Ezequiel "Pocho" Lavezzi, y actual presidente del club Coronel Aguirre. La investigación, a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones (PDI), se desencadenó luego de que el dirigente denunciara constantes aprietes y amenazas por parte de sectores radicalizados de la hinchada.

Los procedimientos, solicitados por la fiscal Carla Ranciari, incluyeron diez allanamientos simultáneos en los que se logró la captura de los sospechosos, todos señalados como integrantes de la barrabrava de la institución.

Según la causa, las intimidaciones tenían un objetivo claro: exigir sumas de dinero en efectivo y obtener el control de las instalaciones del club para realizar negocios espurios. Entre las maniobras denunciadas figuraba la falsificación y venta ilegal de entradas durante los días de partido, una actividad que los barras pretendían manejar a fuerza de violencia.

Durante los operativos, se secuestraron elementos que complican la situación de los aprehendidos. En los domicilios registrados se hallaron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y otra .32, además de 69 cartuchos y una suma superior al millón de pesos en efectivo. También se incautaron 21 teléfonos celulares, dos motocicletas y tres plantas de cannabis. La magnitud del despliegue policial refleja la peligrosidad de la banda, que operaba con una logística aceitada en la zona sur del Gran Rosario.

Uno de los principales implicados fue identificado como Milton Emanuel T., de 43 años, quien además de ser empleado municipal en Villa Gobernador Gálvez, es señalado como el presunto cabecilla de la barra de Coronel Aguirre. Los investigadores detectaron que este hombre mantendría vínculos estrechos con la hinchada de Newell's Old Boys, específicamente con la facción liderada por Leandro "Pollo" Vinardi, conocido ladero de Ariel Máximo "Guille" Cantero, jefe de la organización criminal "Los Monos". Esta conexión eleva la preocupación por la filtración de bandas narco-criminales en los clubes de ascenso.

En la vivienda de Milton T., la policía encontró material que lo vincula directamente con la víctima. Además de indumentaria y cuadros del club Coronel Aguirre, los efectivos secuestraron un sobre que tenía escrita la leyenda "Diego $500.000", que para los investigadores representa una prueba clave de las exigencias económicas que sufría el hermano del ex futbolista. También se halló un contrato de alquiler entre Lavezzi y el detenido, documento que ahora es analizado para determinar bajo qué condiciones fue firmado.

En la cárcel

También puso la lupa sobre lo que sucede dentro de los muros carcelarios. De manera simultánea a los allanamientos, se realizaron requisas en los pabellones 6, 7, 10 y 26 de la cárcel de Piñero. Los investigadores sospechan que las directivas para las extorsiones partían desde el penal, donde se encuentran alojados internos de alto perfil que tendrían comunicación fluida con los ahora detenidos en Villa Gobernador Gálvez.

En las celdas requisadas se incautó un reloj inteligente que un interno mantenía oculto dentro de su colchón. Entre los reclusos que quedaron bajo la mira en este legajo judicial aparecen nombres de peso en el mundo del hampa rosarino, como Marcos Jeremías "Pato" Mac Caddon, condenado por narcotráfico y cercano a la cúpula de "Los Monos", y Fernando "Enano" Morel, quien purga penas por homicidio y diversas extorsiones vinculadas a la misma organización delictiva.

Los otros tres detenidos en los operativos fueron identificados como Damián Ezequiel O., de 31 años; Gastón Ezequiel P., de 33; y Gastón Nicolás G., de 28. Todos ellos quedaron a disposición de la fiscalía y se espera que en las próximas horas sean imputados por los delitos de extorsión y amenazas coactivas. La justicia busca determinar si estas personas actuaban por cuenta propia o si formaban parte de una estructura superior que utiliza a los clubes de fútbol como caja de recaudación mediante el terror.



