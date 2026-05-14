Manejó con cuatro veces más alcohol en sangre de lo permitido y recibió una multa millonaria

Un control vial realizado sobre la Ruta Nacional 25, en la provincia de Chubut, logró interceptar a un automovilista que superaba ampliamente los límites de consumo de alcohol al volante. El hombre intentó evitar la situación con una frase insólita.

El operativo fue coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el corredor que une la capital provincial, Rawson, con la región cordillerana.

Durante la jornada de fiscalización, las autoridades inspeccionaron un total de 94 vehículos. Del conjunto de conductores evaluados, dos arrojaron resultados positivos para la presencia de alochol en el organismo, siendo uno de ellos el que registró una cifra inusualmente elevada.

El conductor alcoholizado enfrenta una multa de hasta 12 millones de pesos.

El infractor, un hombre de 45 años, fue sometido al test de alcoholemia tras ser detenido en el puesto de control. Al ser interrogado por los agentes sobre la ingesta de sustancias previa a la conducción, el sujeto manifestó haber ingerido únicamente cerveza.

Sin embargo, el alcoholímetro registró una medición de 2,67 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra representa una intoxicación severa, considerando que en la jurisdicción de Chubut rige la normativa de "Alcohol Cero", la cual prohíbe cualquier nivel de concentración de alcohol para quienes operan vehículos motorizados.

La medición obtenida equivale a más de cinco veces el límite que solía permitirse en rutas nacionales antes de la reforma legislativa. Desde una perspectiva médica, un nivel de 2,67 g/l de alcohol en sangre se asocia con la pérdida de reflejos, visión borrosa, alteraciones graves en la percepción de la distancia y una disminución crítica en la capacidad de reacción ante imprevistos viales.

Ante la evidencia, el personal de seguridad procedió de manera inmediata a la retención de la licencia de conducir del individuo. Asimismo, se dispuso el secuestro preventivo del automóvil, el cual quedó a resguardo de las autoridades competentes para garantizar que el infractor no continuara circulando en ese estado.

Fuentes vinculadas al procedimiento informaron que las sanciones económicas por este tipo de faltas gravísimas son severas. Según la normativa local y la gravedad del dosaje detectado, la multa podría escalar hasta los 12 millones de pesos, cifra que se ajusta a las unidades fijas establecidas por la ley de tránsito vigente.

Además de la sanción monetaria, el conductor enfrenta una inhabilitación para operar cualquier tipo de vehículo por un periodo de seis meses.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcó que estos operativos sobre la Ruta 25 son parte de un cronograma de controles con el objetivo de reducir la siniestralidad vial vinculada al consumo de sustancias, un factor determinante en la mayoría de los incidentes de tránsito en las rutas patagónicas.