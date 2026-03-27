¡VIDEO! Así un hombre alcoholizado atacó a golpes a dos inspectores de tránsito

Un control de tránsito de rutina en la ciudad de Corrientes se transformó en una escena de violencia el jueves por la noche. Un hombre que manejaba bajo los efectos del alcohol atacó a golpes de puño a dos inspectores municipales.

Los agentes le ordenaron detener la marcha para un chequeo preventivo. Pero la tensión escaló cuando el personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia.

El resultado no dejó margen de duda: el conductor circulaba con 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica el límite legal y que ponía en riesgo no solo su vida, sino la de cualquier vecino que cruzara.

Ante la confirmación de la falta grave, los inspectores le notificaron que debían proceder al secuestro de su motocicleta, tal como lo establece la normativa.

Agresión

Incapaz de aceptar la infracción, el hombre pasó de los insultos a la agresión física en cuestión de segundos. Lejos de colaborar con las autoridades, inició una serie de ataques verbales que rápidamente se convirtieron en una pelea.

El infractor comenzó a golpear a los agentes. Todo quedó filmado por las cámaras de los celulares de testigos que se encontraban en el lugar. En las imágenes se puede observar el momento exacto en que el agresor arremete contra el personal municipal mientras estos intentan contenerlo para evitar que la situación pasara a mayores.

El aviolento fue reducido y detenido tras el incidente, quedando a disposición de la Justicia.