Nati Jota se burló de Lionel Messi por su visita a Donald Trump y la reacción de Antonela Rocuzzo no se hizo esperar

La influencer y panelista publicó un polémico mensaje en las redes sociales para referirse al encuentro del plantel del Inter Miami CF con el presidente de los Estados Unidos. A la pareja del futbolista no le gustó nada el chiste...

Un comentario irónico de la influencer y panelista Nati Jota generó polémica en redes sociales luego de que se refiriera a la reciente visita de Lionel Messi y la delegación de Inter Miami CF al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La broma no pasó desapercibida y tuvo una rápida reacción de Antonela Roccuzzo, pareja del futbolista.

La conductora, integrante del streaming Olga, publicó un mensaje en la red social X en el que ironizó sobre la presencia del capitán de la selección argentina en la Casa Blanca. "Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió.

La frase fue interpretada por muchos usuarios como una burla hacia el futbolista, al sugerir que el rosarino parecía desorientado o poco informado sobre el evento, en una comparación humorística con un nene que no revisó la nota escolar que indicaba el destino de una salida educativa.

El comentario se difundió por las redes sociales y generó un fuerte debate entre usuarios. Mientras algunos defendieron el tono humorístico del mensaje, otros lo consideraron una falta de respeto hacia el jugador.

La polémica escaló aún más cuando se conoció la reacción de Antonela Roccuzzo, quien dejó de seguir a Nati Jota en Instagram poco después de la publicación.

La visita de Lionel Messi a Donald Trump

La visita de Messi y el plantel de Inter Miami CF a Trump se produjo en el marco de un encuentro institucional en el que el mandatario estadounidense recibió al equipo de la Major League Soccer. La reunión formó parte de una serie de reconocimientos y actividades oficiales vinculadas al crecimiento del fútbol en Estados Unidos y a la fuerte visibilidad que adquirió la liga desde la llegada del astro argentino.

Las imágenes del encuentro circularon ampliamente en redes sociales y medios internacionales, lo que amplificó el impacto del comentario de Nati Jota y la posterior reacción de Antonela, sumando un nuevo capítulo a la intensa conversación digital que suele rodear cada aparición pública de Messi.

Últimas noticias de Nati Jota