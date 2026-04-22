Terror en escuela de Entre Ríos: un joven atacó a cadenazos a sus compañeros y dejó nueve heridos

La violencia en las aulas no da tregua y esta vez el escenario fue la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N°26 de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

Un alumno de 20 años armado con una cadena de motocicleta arremetió contra sus propios compañeros, dejando un saldo de nueve personas heridas y una comunidad educativa en estado de shock.

El ataque se produjo el pasado lunes en pleno horario de clases, cuando el agresor extrajo el elemento metálico que escondía en su mochila y comenzó a repartir golpes sin distinción.

El estupor se apoderó de las aulas mientras el equipo directivo, en medio del caos, lograba comunicarse con el servicio de emergencias para alertar sobre la situación.

De acuerdo con el testimonio del jefe de la Comisaría 9, Enrique Villalba, el detonante habría sido un altercado previo. En mitad de la clase, el sospechoso se levantó de su asiento, se dirigió hacia un compañero y comenzó a golpearlo salvajemente con la cadena.

La escena obligó a la intervención inmediata del docente a cargo y de otros estudiantes, resultando ellos también víctimas de la furia del atacante.

Insólito

Cuando los efectivos policiales arribaron al edificio escolar, se encontraron con bancos fuera de lugar, útiles desparramados y un grupo de alumnos con visibles marcas de violencia.

Para ese entonces, el agresor ya había logrado escapar del lugar a bordo de su motocicleta de 110 cc, aprovechando la confusión generalizada.

Sin embargo, en un acto de absoluta impunidad, el joven regresó a la escuela minutos más tarde a bordo de su vehículo. Fue en ese preciso instante cuando el personal policial, que aún se encontraba realizando las pericias y asistiendo a las víctimas, logró identificarlo y lo detuvo.

Al revisar el baúl de la moto, los agentes hallaron el arma utilizada en el ataque: la pesada cadena de metal.

Víctimas

Las víctimas, hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 18 y los 52 años, fueron asistidas por médicos policiales para evaluar la gravedad de las lesiones.

Pese a la violencia de los impactos, los profesionales de la salud confirmaron que todos sufrieron heridas de carácter leve, producto principalmente del forcejeo y de los intentos desesperados por cubrirse y detener la agresión contra el primer compañero atacado.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, que le tomará indagatoria.