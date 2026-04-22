Conmoción en Córdoba: alumno de 13 años tenía un cuaderno con instrucciones para armar bombas

En medio de la ola de amenazas en distintas escuelas del país, un menor de 13 años fue internado en un centro de salud mental de Río Cuarto, provincia de Córdoba, luego de que una investigación judicial detectara que tenía en su poder un cuaderno donde planeaba crear una bomba para atacar a sus compañeros de clase.

El hallazgo se produjo tras un allanamiento en su domicilio, motivado por el análisis de chats violentos en un teléfono, donde se constató que el joven poseía instrucciones para fabricar explosivos, cuchillos de caza y material de la comunidad "True Crime Community" (TCC).

Por su edad y el riesgo detectado, la Justicia ordenó su inmediata asistencia médica y psicológica para garantizar su resguardo y el de terceros. El operativo, liderado por la fiscal Penal Juvenil Norma Scaglia, se desencadenó tras el análisis de una serie de mensajes sospechosos en un teléfono móvil en la ciudad de Río Cuarto.

Los peritajes revelaron que el adolescente no solo manifestaba intenciones violentas hacia sus pares, sino que recibía una preocupante validación por parte de otros integrantes de la comunidad virtual.

Durante la requisa, los efectivos de la Brigada Antiterrorista y de Investigaciones Penal Juvenil incautaron elementos que confirmaron el nivel de peligrosidad de la situación. Dentro de la mochila escolar del joven, se encontró un cuaderno con anotaciones detalladas y croquis sobre la fabricación de bombas y explosivos.

Además del material didáctico para el atentado, la policía secuestró cuchillos de caza de grandes dimensiones y una navaja. "Había manifestaciones constantes de solucionar cualquier tipo de conflicto mediante el uso de armas", detalló la fiscal Scaglia en declaraciones a medios locales, remarcando que el joven buscaba zanjar diferencias con compañeros y conocidos a través de la violencia física extrema.

Una comunidad que preocupa





La investigación puso bajo la lupa los logos y la simbología hallada en poder del adolescente, los cuales son compatibles con la red TCC. Según los especialistas, esta comunidad no responde a una ideología política, sino que promueve la violencia como un fin en sí mismo.

"Miembros de este grupo le decían que de esta manera iba a ser un héroe", advirtió la fiscalía. Este caso se suma a una serie de alertas similares tras el trágico tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde se detectaron patrones idénticos de radicalización digital.

El menor permanece bajo el resguardo de la Justicia y ha sido internado en un centro de salud mental para su evaluación y tratamiento. Mientras tanto, las autoridades continúan rastreando las conexiones digitales para determinar si existen más jóvenes involucrados en este tipo de redes en la provincia.

Llevó un revólver a una escuela de Misiones





Un alumno de 14 años fue identificado en la localidad de Dos de Mayo como el presunto responsable de haber llevado un arma de fuego a una escuela y exhibirla ante otros estudiantes. El episodio fue denunciado por el rector del establecimiento, lo que activó la intervención policial.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un revólver calibre .22, que fue entregado por el padre del menor. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores interviniente, el adolescente fue notificado en presencia de su progenitor y posteriormente entregado para guarda y custodia, quedando a disposición de la Justicia.