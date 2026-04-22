Indignación en Mendoza: mamá le dio una pistola a su hijo para que se protegiera de posibles tiroteos escolares

En una decisión que causó polémica en la sociedad mendocina, la Justicia local le concedió la libertad a la mujer que había sido detenida acusada de haberle entregado un arma de fuego a su hijo adolescente para que se protegiera de las amenazas escolares que circularon en los últimos días.

Actualmente, se encuentra imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor. En tanto, el fiscal Juan Manuel Sánchez le otorgó el recupero de la libertad de la progenitora y responsable legal de un menor que días atrás llevó una réplica de arma de fuego a una escuela.

Conforme al parte del Ministerio Público Fiscal provincial enviado a la Agencia Noticias Argentinas, dicho beneficio fue adjudicado luego del pedido presentado por la mujer a través de su defensa.

Imputación por el hecho





Antes de su liberación, se le comunicó que se encontraba imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor.

Finalmente, en la investigación se valoró la particular situación de instigar a un adolescente del cual resulta ser progenitora, al haberle entregado un arma, sumado a la severidad de la escala penal del delito endilgado, todo lo cual se traduce en una expectativa de pena de cumplimiento efectivo.

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