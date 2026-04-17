Crimen en la obra en construcción: identificaron al sereno asesinado y el albañil sigue detenido

Las autoridades judiciales confirmaron de manera oficial que el cadáver encontrado el pasado domingo 12 en el subsuelo de una obra en construcción en Colón, provincia de Entre Ríos, pertenece a Jorge Osvaldo Giménez Amarilla. Por el crimen hay un detenido.

La víctima, de 52 años y nacionalidad paraguaya, se desempeñaba como sereno del lugar y su paradero era un misterio hasta que el olor nauseabundo reveló lo sucedido.

Como los registros locales y el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) no arrojaron resultados positivos, la Justicia debió recurrir a la cooperación internacional.

Gracias a la intervención de la Policía Federal y la Gendarmería en la Triple Frontera, se enviaron las fichas dactiloscópicas a la Policía Nacional del Paraguay, donde finalmente este viernes el nombre de Giménez Amarilla fue puesto sobre el papel para darle identidad a la tragedia.

El examen forense determinó que el sereno falleció producto de un crimen violento: presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula, heridas compatibles con golpes brutales que le habrían quitado la vida prácticamente en el acto. La data de muerte, estimada por el análisis de la fauna cadavérica, coincide con el momento en que se produjo el violento ataque.

Detenido

El principal sospechoso es Nicolás Alexander Acosta, un albañil de 32 años oriundo de la provincia de Buenos Aires que se encontraba en situación de calle.

Según la reconstrucción de los investigadores, Acosta habría mantenido una fuerte discusión con el sereno. Tras el asesinato, el acusado habría utilizado sus conocimientos de oficio para intentar borrar toda evidencia del horror de manera premeditada y fría.

El fiscal Alejandro Martín Perroud describió una escena escalofriante al hallar el cuerpo. El cadáver estaba envuelto en frazadas, cubierto íntegramente con cal para acelerar la descomposición y ocultar el olor, y escondido detrás de una pared rudimentaria que no figuraba en los planos originales de la construcción.

"Se detectó una anomalía estructural en el hueco debajo de una escalera en el subsuelo", detalló el fiscal.

Acosta fue detenido el pasado lunes en pleno centro de Colón tras un operativo de la División de Homicidios.

El hombre, que se había mudado a la ciudad entrerriana hace apenas unos meses, tiene tatuajes distintivos que ayudaron a su rápida identificación tras el pedido de captura nacional e internacional que pesaba sobre él.

Al momento de su arresto, no ofreció resistencia, aunque su libertad fue denegada de inmediato por el riesgo procesal que representa.

Durante la audiencia ante el Juzgado de Garantías, el juez Jesús David Alexis Penayo Amaya dictó la prisión preventiva para el albañil por un plazo de 90 días.

















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