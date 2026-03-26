Thiago Vera sigue en coma farmacológico: "Estas 72 horas son críticas"

Thiago Vera, el joven de 18 años que resultó herido de gravedad este miércoles por un golpe en la cabeza de una garrafa durante un incendio seguido de explosiones en la localidad bonarense de Mariano Acosta, continuaba este jueves en coma farmacológico.

Médicos del hospital municipal Eva Perón, del partido de Merlo, brindaron un parte en contacto con la prensa frente al centro de salud. "Sigue en coma farmacológico para que esté tranquilo y que el cerebro se autorregule con el fin de que siga bajando el edema", dijo un doctor y una colega agregó: "Estas 72 horas son críticas".

Thiago fue impactado este miércoles por un fragmento de garrafa mientras se encontraba en el patio delantero de su casa.

Primero, fue trasladado por otros vecinos a un establecimiento sanitario cercano y, como su grave estado requería una asistencia de mayor complejidad, fue derivado al hospital Eva Perón.

"Tiene una fractura con hundimiento de cráneo y va a entrar a cirugía", dijo este miércoles en declaraciones a la prensa la doctora Sandra Carabajal, del hospital Eva Perón, de Merlo.

En el quirófano, al pibe le efectuaran una operación para cerrar un corte en la cabeza y reducir el peligro de muerte.

Los profesionales de la salud del hospital Eva Perón, al difundir el nuevo parte médico durante esta jornada, precisaron que este miércoles a Thiago "se le hizo una 'toilette' quirúrgica, una limpieza en la parte de la fractura", además de que se le "sacaron los coágulos".

"El paciente debe estar sedado por los menos 24 horas más y seguir con monitoreo neurológico", dijo el doctor sobre el final del contacto con la prensa, para luego descartar por el momento la colocación de una prótesis.

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