Un joven, muy grave tras la explosión en Mariano Acosta: "Una garrafa le reventó la cabeza"

Un joven de 18 años resultó herido de gravedad este miércoles producto del incendio seguido por explosiones en un depósito de gas situado en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde al menos otras dos personas también resultaron con lesiones.

Un jefe de bomberos informó en el lugar, en diálogo con la prensa, que el pibe de 18 años se llama Thiago, quien fue alcanzado por el impacto de una garrafa, por lo cual tuvo que ser internado en el hospital Eva Perón, de Merlo.

Un familiar del joven brindó más detalles. "Estábamos metidos en la galería y en un momento vino una garrafa volando, le cayó y le reventó la cabeza. Fue una locura", dijo el pariente del pibe.

Al referirse a su estado de salud, manifestó: "Está grave; estamos pidiéndole a Dios que lo salve".

En tanto, fuentes médicas precisaron que el joven ingresó a quirófano, con el fin de que le efectuaran una operación para cerrar un corte en la cabeza.

"Tiene una fractura con hundimiento de cráneo y va a entrar a cirugía", dijo en declaraciones a la prensa la doctora Sandra Caravajal, del hospital Eva Perón, de Merlo.

Por su parte, el jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, Sergio Ravelli, confirmó que los heridos fueron asistidos y detalló que el operativo continuaba este mediodía para llevar calma a los vecinos.

La palabra del jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo

"Para acelerar la situación, los propios vecinos trasladaron a los heridos a la clínica Figueroa Paredes, desde donde fueron derivados al hospital de Merlo por la complejidad", precisó Ravelli.

Por último, manifestó: "No vimos hasta el momento peligro de derrumbe. Se está haciendo remoción de escombros".

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