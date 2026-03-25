Un feroz incendio azotó un depósito de garrafas y hubo fuertes explosiones que afectaron casas cercanas

Un incendio azotó este miércoles un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde hubo fuertes explosiones que afectaron casas cercanas, en tanto que tres empleados resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital.



El siniestro, por causas que comenzaron a investigarse, comenzó poco antes de las 6.30 en un inmueble ubicado en la avenida Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.

Al menos diez dotaciones de bomberos arribaron al lugar y trabajaron contra el fuego, en medio de un complicado operativo debido a que las garrafas explotaban y volaban cerca de 200 metros a la redonda, lo que generaba un riesgo latente, por lo que hubo que evacuar a los moradores de los inmuebles cercanos.

Una vecina, llamada Alejandra, dialogó con Crónica HD en medio del hecho. "Se escuchan las explosiones. Las llamas están bien altas. Estamos alarmados. Yo estoy a cinco cuadras. Tiemblan las ventanas. Están todos los vecinos asustados", relató la mujer.

Alejandra contó que, junto a su marido, llegó hasta la esquina del depósito de garrafas. "Había personas rengueando. No sé si saltaban de las casas", manifestó.

Su esposo, llamado Miguel, fue en dos oportunidades. "Las garragas vuelan por el aire y todo el vecindario está cortado (por el operativo)".

El diálogo de Alejandra y Miguel con Crónica HD

Franciso, otro vecino, también brindó un testimonio estremecedor. "Tengo mi casa al lado. Voló un pedazo de garrafa y me rompió el tanque de agua", dijo en contacto con la prensa.

Y completó: "A un metro de donde estoy, cayó un pedazo de 40 centímetros de una garrafa. Tengo miedo de salir".

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy