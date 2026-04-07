Explosiones en un puente estratégico sobre el Canal de Panamá: un muerto y dos heridos

Una persona murió y otras dos sufrieron heridas tras un incendio de tres camiones de combustible que incluyó explosiones en el puente de las Américas, el más antiguo que cruza el Canal de Panamá en el lado del Pacífico, lo que provocó el cierre del enlace.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se originó este lunes en uno de los rodados y se propagó a los otros dos, generando llamas intensas y altas temperaturas, lo que dificultó las labores de extinción de múltiples equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El camión principal afectado se encontraba surtiendo de combustible en la parte inferior de las estructuras del puente de las Américas al momento de la primera explosión.

"Una persona quedó atrapada entre medio de dos de los (camiones) cisterna y falleció", sostuvo en rueda de prensa el director general del BCBRP, el coronel Víctor Raúl Álvarez.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Panamá, José Luis Andrade, manifestó que, tras este tipo de hechos, "es normal que haya que revisar la estructura metálica" del puente.

En ese contexto, anticipó que el enlace permanecerá cerrado hasta que se pueda confirmar la seguridad de la infraestructura.

Quedó interrumpida así la conectividad por el puente -inaugurado en 1962- entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste, por lo cual las autoridades reconducían este martes el tránsito hacia el puente Centenario, que también cruza el Canal de Panamá.