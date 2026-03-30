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Lunes, 30 de marzo de 2026

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Alerta en Brasil: un avión con 288 pasajeros prende fuego un motor al despegar y aterriza de emergencia

El vuelo con 288 personas regresó a Guarulhos tras una falla crítica. Restos en llamas provocaron un incendio dentro del aeropuerto.

Florencia Guerrero
Florencia Guerrero
Directora de medios digitales en Diario Crónica.

Un avión de Delta Air Lines vivió momentos de máxima tensión en Brasil. Un Airbus A330-300 sufrió una falla crítica en uno de sus motores segundos después de despegar y obligó a un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo.

Las imágenes son impactantes, el vuelo DL104, que viajaba hacia Atlanta con 288 personas a bordo, registró explosiones y fuego en el motor izquierdo. Desde tierra, testigos captaron las llamas y alertaron por la caída de fragmentos encendidos sobre la zona lateral de la pista.

Esos restos provocaron un incendio dentro del predio aeroportuario y el temor de los presentes . Equipos de emergencia actuaron de inmediato y lograron controlar el fuego sin que se extendiera a otras áreas operativas.

La torre de control detectó el fogonazo y avisó a la tripulación. El piloto confirmó la emergencia, frenó el ascenso a unos 4.500 pies y ejecutó el regreso. El avión aterrizó por la pista 10L pocos minutos después del despegue.

La situación obligó a suspender operaciones de forma temporal. Personal del aeropuerto retiró restos metálicos de la pista mientras los bomberos aseguraban la zona.

A esta hora, un equipo de especialistas analizan las causas de la falla. Entre las hipótesis, mencionan impacto con aves o ingreso de objetos al motor. El caso quedó bajo investigación del CENIPA, el organismo brasileño encargado de accidentes aéreos.

El episodio generó alarma en zonas cercanas al aeropuerto. Vecinos reportaron explosiones y una columna de fuego visible en el cielo. Delta ahora trabaja en la reubicación de los pasajeros y en la revisión técnica del avión.


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