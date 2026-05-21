Dos obreros murieron tras explosión en una base petrolera de Mendoza

Dos hombres resultaron muertos como producto de la explosión de un camión cisterna que prestaba servicios para la compañía petrolera TSB, en la base petrolera ubicada en Pata Mora, a unos 659 km al sur de la capital mendocina.

Pata Mora es un enclave estratégico fundamental para la industria hidrocarburífera y minera de Mendoza. Se ubica en el extremo sur del departamento de Malargüe, justo en el límite con la provincia de Neuquén. Funciona como la puerta de acceso mendocina a la prestigiosa formación de Vaca Muerta y es el núcleo del desarrollo del Parque Industrial y de Servicios Pata Mora.

La tragedia tuvo lugar cuando el camión explotó por causas que son ahora materia de investigación de la justicia penal y que dejó como saldo a los obreros fallecidos.

Según pudo anticipar el Ministerio Público Fiscal, Sergio Adrián Samchuk perdió la vida en el lugar de la explosión. Tenía 47 años de edad. La segunda víctima fatal fue identificado como Gastón Alejandro Andrada, de 40 años y murió horas después en el hospital donde fue trasladado y que está ubicado en la localidad neuquina "Rincón de los Sauces".

Sergio Samchuk cumplía funciones como chofer del camión y tenía domicilio en la ciudad de General Alvear. Gastón Andrada era su acompañante y vivía en la ciudad de Rincón, en Neuquén.

Hubo demoras para conocer la identidad de los fallecidos porque la justicia primero avisó a sus familiares de lo acontecido, para luego hacer público los datos personales.

Desde la compañía TSB difundieron un comunicado en el que remarcaron su "profunda solidaridad y acompañamiento" hacia los familiares de las víctimas:

"Ante el lamentable hecho ocurrido en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento". "Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran".

En otro párrafo de la comunicación formal sostienen que "están colaborando con las autoridades policiales y judiciales en la investigación de las circunstancias en las que ocurrió la explosión": "Asimismo, la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente", según expresó la petrolera.

Las actuaciones quedaron ahora en manos de personal policial de jurisdicción con competencia de la Oficina Fiscal Malargüe bajo la responsabilidad del fiscal Nicolás Muñoz quien viajó seis horas hasta el lugar de la explosión para conocer detalles en persona.

Por su parte, se informó que el Cuerpo Médico Forense tendrá a su cargo informar la causa de muerte de ambos trabajadores afectados por el impacto del estallido.



