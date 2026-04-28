Un bólido sorprendió a Buenos Aires: así se iluminó el cielo con una bola de fuego

La noche del lunes presentó un inesperado fenómeno que "tomó de sorpresa" a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes pudieron divisar un bólido iluminado que atravesó el cielo con una luz verdosa.

El evento pudo observarse a las 22.51 del lunes en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en zonas cercanas al Río de la Plata, donde el destello iluminó brevemente el firmamento y generó asombro entre quienes lograron verlo.

En tanto, las imágenes registradas por personas muestran una especie de "bola de fuego" desplazándose rápidamente de un lado al otro del cielo nocturno. El fenómeno duró unos segundos, pero fue lo suficientemente brillante como para destacarse incluso en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.

En algunos registros, se observa cómo la luz se intensifica durante su recorrido antes de desvanecerse, una característica típica de este tipo de eventos.

¿Qué es un bólido?

Por otra parte, un bólido es un tipo de meteoro extremadamente brillante. Se origina cuando un fragmento de roca o metal proveniente del espacio (meteoroide) ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

Al hacerlo, puede superar los 40.000 kilómetros por hora, y la fricción con el aire genera un aumento extremo de temperatura que provoca su incandescencia, visible desde la superficie como un destello intenso.

A diferencia de otros meteoros más pequeños, los bólidos pueden incluso fragmentarse durante su recorrido o generar pequeñas explosiones en el aire. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el objeto se desintegra antes de llegar al suelo.

Si bien el ingreso de partículas espaciales a la atmósfera ocurre de forma constante, los eventos con la intensidad de un bólido no son tan comunes, especialmente en zonas urbanas. Por eso, cada vez que ocurre uno de estos episodios, genera sorpresa y se viraliza a través de videos y testimonios.



