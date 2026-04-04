Sorpresa en el cielo por una estela luminosa que cruzó el sur bonaerense y el norte de la Patagonia: ¿Qué fue?

Una estela luminosa atravesó el cielo argentino y sorprendió a vecinos en distintos puntos del sur bonaerense y el norte de la Patagonia. El fenómeno duró varios segundos y causó gran repercusión en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular videos.

El evento se registró a las 0:41 de este sábado y fue visible en ciudades como Bahía Blanca, Bariloche, General Roca y Viedma. Aunque no hubo reportes de daños ni de restos en tierra, la escena quedó documentada en múltiples imágenes.

Con el correr de las horas, especialistas y organismos de vigilancia lograron determinar que lo visto en el cielo no tuvo un origen natural. Según explicaron, se trató de la reentrada a la atmósfera de un objeto artificial, que al ingresar nuevamente al planeta empezó a desintegrarse.

Los videos aportadas por vecinos fueron clave para llegar a esa conclusión, ya que mostraban un desplazamiento lento, fragmentos que se iban desprendiendo y un brillo poco habitual para este tipo de eventos naturales.

Por las características mencionadas, los expertos descartaron que se tratara de un meteorito y apuntaron a la caída de restos de algún objeto creado por el ser humano.

Video: así se vio la hilera de luces que cruzó el cielo del sur bonaerense y la Patagonia





Qué muestran los videos y cuál sería el origen del objeto





Las imágenes muestran una serie de fragmentos encendidos que avanzan de forma lenta y ordenada por el cielo, con tonos anaranjados y blancos. A diferencia de una estrella fugaz, el recorrido fue más prolongado y con una desintegración visible en varias partes, lo que llamó la atención de quienes lograron registrarlo.

Expertos descartaron que se tratara de un meteoro natural y señalaron que, casi con seguridad, fue basura espacial reingresando a la atmósfera. Este tipo de objetos suele fragmentarse al contacto con el aire y generar un brillo intenso durante varios segundos.

Los primeros reportes surgieron desde la zona de Bahía Blanca y rápidamente se replicaron en distintos puntos del sur del país. Sitios especializados indicaron que el objeto descendió a baja altura y dejó a su paso un rastro de partes incandescentes que impulsaron la difusión de imágenes en las redes.

Así fue el recorrido del artefacto que generó un estallido luminoso visible en el sur bonaerense y el norte de la Patagonia.

Según la agencia Noticias Argentinas, no se registraron daños ni heridos, ya que el material se desintegró por completo antes de llegar al suelo. Esto forma parte de un proceso habitual cuando restos de artefactos espaciales vuelven a ingresar a la atmósfera terrestre.

Si bien todo apunta a que se trató de un objeto proveniente de la órbita, por ahora no hay confirmación oficial sobre su origen exacto. No obstante, algunos especialistas vinculan el episodio con partes de un cohete, como el modelo chino Larga Marcha 4B, lanzado a fines de 2025, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Además, organismos internacionales de monitoreo indicaron que este tipo de eventos suele estar relacionado con el descarte de componentes tras misiones espaciales, un fenómeno que, aunque poco frecuente, puede ser visible desde la Tierra bajo ciertas condiciones