"Puñado de tiranos": diagnóstico del papa León XIV sobre la crisis mundial

El papa León XIV dio este jueves con un discurso cargado de indignación durante su gira por Camerún, donde calificó de "tiranos" a los líderes mundiales que priorizan el gasto bélico sobre la vida humana.

En un encuentro por la paz realizado en la catedral de San José, en la convulsionada ciudad de Bamenda, el Sumo Pontífice no se guardó nada y marcó una postura inusualmente firme frente a la violencia que desangra a distintos puntos del planeta.

Sus palabras llegaron en un momento de máxima tensión, poco después de haber sido blanco de nuevos ataques mediáticos por parte del ex presidente estadounidense Donald Trump.

El papa aprovechó el escenario de una región castigada por conflictos internos para denunciar la hipocresía de quienes manejan el poder global. Ante una multitud, León XIV lamentó que el mundo esté siendo "asolado por un puñado de tiranos", aunque rescató que la verdadera fuerza reside en la gente solidaria que busca la paz.

Su mensaje fue claro: la fraternidad no es un invento, sino una necesidad urgente para frenar la destrucción que hoy domina la agenda de las grandes potencias.

Con un tono que recordó a los momentos más crudos de la denuncia social, el Papa puso el dedo en la llaga sobre el financiamiento de la muerte.

"La paz no es algo que debamos inventar, sino algo que debemos abrazar aceptando a nuestro prójimo como hermano y hermana", dijo en su discurso.

Criticó con dureza que se gasten miles de millones de dólares en "matanzas y devastación", mientras que los fondos para salud, educación y reconstrucción de los pueblos simplemente no aparecen.

Para León XIV, los fabricantes de la guerra ignoran que destruir lleva apenas un instante, pero que reconstruir lo devastado es una tarea que puede demandar una vida entera.

"Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que toda una vida no es suficiente para reconstruir. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matanzas y devastación, mientras que los recursos necesarios para la salud, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia", afirmó.

La religión también fue un punto central de su alocución, especialmente para repudiar a quienes la usan como escudo para intereses oscuros. El Papa lanzó un fuerte "¡ay de aquellos que manipulan el nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político!".

Acusó a estos sectores de arrastrar lo sagrado a la "oscuridad y la inmundicia", en un intento por separar la verdadera fe del uso proselitista y bélico que algunos gobernantes intentan darle.

Este viaje a la ciudad de Bamenda no fue casual, ya que se trata del centro neurálgico del conflicto anglófono en Camerún, una guerra silenciosa que ya se cobró más de 6.500 vidas en la última década.

La presencia del Pontífice allí encendió una pequeña luz de esperanza entre los más de 500.000 desplazados que dejaron los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los grupos separatistas. León XIV eligió el corazón del dolor africano para hablarle al resto de los líderes que hoy tienen el dedo sobre el gatillo.

Cambio

A diferencia de sus primeros meses de gestión, donde mantuvo un perfil más reservado frente a la política internacional, el Papa parece haber decidido tomar un rol protagónico. En el último tiempo, se convirtió en una de las voces más críticas de la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Su cambio de postura refleja una preocupación por el rumbo de un mundo que parece cada vez más cerca del abismo, alejándose de la diplomacia tradicional del Vaticano.

Durante la ceremonia, hubo un momento de gran carga simbólica cuando el Papa saludó a los fieles sosteniendo un pájaro, un gesto de paz en medio de una zona donde el ruido de las armas todavía es moneda corriente.

Sus palabras fueron dirigidas especialmente a los "puros de corazón" y a quienes "tienen sed de justicia", a quienes llamó "la luz del mundo".

La reacción internacional no se hizo esperar, especialmente por el contexto de su enfrentamiento público con Trump. Mientras el líder republicano lo cuestiona desde las redes sociales, el Pontífice responde con una agenda centrada en las periferias del mundo y en el desarme.

León XIV insistió en que la paz no es un concepto abstracto que deba ser inventado por diplomáticos en oficinas cerradas, sino una decisión cotidiana de aceptar al prójimo. Su discurso buscó empoderar a la gente común frente al poder de fuego de quienes deciden el destino de las naciones desde sus despachos.

Finalmente, el Papa dejó Camerún con la promesa de seguir alzando la voz por los que no la tienen, consolidándose como un referente global contra la "industria del asesinato".



















































