El Papa León XIV inicia histórica gira internacional en África

El papa León XIV comenzará este lunes su primera gran gira internacional por África en un periplo de 11 días que lo llevará a recorrer cuatro países y un total de más de 18.000 kilómetros.

La travesía, informaron desde El Vaticano, tendrá paradas oficiales en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, y finalizará el 23 de abril. Según dejó trascender la Santa Sede, el viaje buscará consolidar puentes en regiones marcadas por tensiones políticas y sociales.

El Sumo Pontífice realizará un recorrido histórico por África.

En el transcurso de su estadía, el Santo Padre pronunciará 11 discursos, presidirá siete misas multitudinarias y visitará una docena de ciudades, llevando un mensaje de reconciliación en un contexto global atravesado por crisis energéticas y conflictos bélicos.

La agenda de un viaje histórico

La primera parada de este viaje histórico será Argelia. Allí, León XIV se convertirá en el primer pontífice en visitar este país donde el islam es la religión de Estado. Lo más esperado será su encuentro con el presidente Abdelmadjid Tebboune y su visita a la Gran Mezquita de Argel. Además el Santo Padre se reunirá con la orden agustiniana en Annaba y homenajeará a los 19 religiosos asesinados durante la guerra civil.

Por su parte en Camerún, el foco estará puesto en la paz y la reconciliación. El país atraviesa un conflicto persistente en sus regiones anglófonas que ya cumple casi una década. Bajo estrictas medidas de seguridad, León XIV se trasladará a Bamenda, epicentro de la violencia, para celebrar una misa y abogar por el cese de las hostilidades.

Luego, en Angola, el mensaje del pontífice girará en torno a la economía ética. En una nación rica en petróleo y minerales, pero con índices de pobreza alarmantes tras décadas de guerra civil, el Papa enfatizará la necesidad de una distribución equitativa de la riqueza.

El cierre de la gira tendrá lugar en Guinea Ecuatorial, donde hará una visita delicada desde el punto de vista diplomático, ya que el jefe de Estado, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, permanece en el poder desde 1979. Para los fieles, la llegada del Papa es un evento histórico que no se repetía desde la visita de Juan Pablo II hace casi medio siglo.