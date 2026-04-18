El papa León XIV fue tajante sobre su polémica con Donald Trump: "No me interesa debatir con él"

El Papa León XIV aseguró este sábado que "no le interesa en absoluto" entablar un debate con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones por el conflicto en Medio Oriente.

Durante un vuelo papal desde Camerún hacia Angola, en la tercera etapa de su gira por África, el pontífice explicó que prefiere "animar a los católicos y no debatir con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump".

Al referirse a sus declaraciones recientes en Camerún, donde sostuvo que el mundo está siendo "asolado por un puñado de tiranos", aclaró el alcance de sus palabras. "No deben interpretarse como si estuviera tratando de debatir de nuevo (...) es algo que no me interesa en absoluto".

El líder de la Iglesia también señaló: "Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí".

Donald Trump criticó duramente al Papa León XIV.

En ese sentido, agregó: "Mientras que el presidente de Estados Unidos y también el vicepresidente JD Vance continuó en los días siguientes con comentarios contra el Santo Padre, para el Papa el asunto ya se había cerrado desde el primer día".

Además, cuestionó las interpretaciones posteriores y explicó: "Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces no es más que un comentario sobre otro comentario, en un intento de interpretar lo que se dijo".

Como ejemplo, mencionó: "Un ejemplo es el importante discurso pronunciado en el Encuentro de oración por la paz, el 16 de abril. Ese discurso se había preparado dos semanas antes, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo".

Trump apuntó contra León XIV

Las declaraciones del pontífice provocaron una fuerte reacción de Trump, quien lo criticó en redes sociales. El mandatario lo calificó como "débil en materia de crimen y pésimo en política exterior".

Asimismo, el dirigente republicano afirmó que no quiere un papa que considere que "está bien que Irán tenga un arma nuclear". También lo acusó de ser demasiado liberal y de "complacer a la izquierda radical".

En ese marco, Trump sostuvo que el Papa no comprende "el mundo real". Sus palabras profundizaron el cruce público entre ambos líderes.

Cabe recordar que, previamente, el pontífice había lanzado una frase que fue interpretada como un mensaje hacia el mandatario. Durante un viaje a Argelia, afirmó que "Dios está del lado de los humildes y no de los soberbios".