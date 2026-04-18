La advertencia de Donald Trump a Irán por el estrecho de Ormuz: "No nos van a chantajear"

El presidente de Donald Trump afirmó este sábado que Irán "no puede chantajear" a Estados Unidos con amenazas de cerrar el estrecho de Ormuz. Sus declaraciones se dieron en medio de un escenario de alta tensión bilateral.

Durante una actividad en la Casa Blanca, el mandatario brindó detalles de los contactos en curso con Teherán. "Estamos hablando con ellos. Querían volver a cerrar el estrecho otra vez -ya saben, como han venido haciendo durante años-, y no pueden chantajearnos", expresó.

A pesar del tono firme, el líder republicano aseguró que el diálogo avanza. Señaló que se encuentran "manteniendo conversaciones muy positivas" y que "todo está resultando muy bien".

En la misma línea, agregó: "Se pusieron un poco desafiantes, como lo han hecho durante 47 años, pero estamos adoptando una postura firme". El mensaje apuntó a reforzar la posición de Washington en la negociación.

En las últimas horas, Irán intensificó el "control estricto" militar sobre el estrecho, tras haberlo reabierto previamente. Desde Teherán justificaron la medida como respuesta al bloqueo naval estadounidense, al que calificaron de "piratería".

El factor militar y el fin de la tregua

Trump también relativizó la capacidad operativa iraní al sostener que el país "Ya no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes" en condiciones de sostener ese tipo de amenazas.

Actualmente rige un alto el fuego entre ambas naciones, aunque tiene fecha de vencimiento el próximo miércoles. El presidente norteamericano advirtió que podría no renovarlo si no se alcanza un acuerdo duradero.

Asimismo, definió la ofensiva militar reciente como una "pequeña intervención", que consideró clave para frenar el desarrollo nuclear iraní. Según indicó, el conflicto "debería terminar bastante pronto".

Negociaciones en Islamabad

Las negociaciones cuentan con la mediación de Pakistán, donde se desarrollan las conversaciones. En ese marco, Trump afirmó: "Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad".

Sin embargo, el mandatario lanzó una advertencia directa y sostuvo que "si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates". El mensaje refuerza la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto.

Desde Irán, en tanto, remarcaron que no mantendrán abierto el estrecho de Ormuz mientras continúe el bloqueo impuesto por Estados Unidos, lo que mantiene en vilo a la comunidad internacional.