Netanyahu advirtió que Israel no se retirará del Líbano durante el alto el fuego

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán sus posiciones estratégicas en el sur del Líbano a pesar del inicio del cese de hostilidades de 10 días.

La decisión fue comunicada mediante una declaración en video emitida poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el acuerdo de tregua en Washington.

Zona de seguridad ampliada

El mandatario israelí detalló que las tropas permanecerán desplegadas en una franja de control que supera la establecida en acuerdos previos.

"Permaneceremos en una zona de seguridad de 10 kilómetros, lo que nos permitirá evitar la infiltración en las comunidades y el lanzamiento de misiles antitanque", explicó Netanyahu, definiendo a este sector como una zona de seguridad "mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más continua y mucho más sólida que la que teníamos antes".

Con este despliegue, el gobierno de Tel Aviv busca garantizar la protección de sus comunidades fronterizas mientras se desarrollan las instancias de negociación diplomática.

El líder israelí fue tajante respecto a la permanencia de los efectivos en territorio libanés durante esta fase del conflicto: "Ahí es donde nos quedaremos. No nos vamos".

Objetivos de la negociación en Washington

Pese a la tensión operativa, Netanyahu confirmó que aceptó la invitación de Donald Trump para participar de una cumbre en la capital estadounidense junto al presidente del Líbano, Joseph Aoun.

No obstante, el encuentro se perfila complejo debido a que Aoun se negó previamente a mantener una comunicación telefónica directa con el primer ministro israelí por la continuidad de las operaciones militares.

Desde la posición oficial de Israel, las prioridades para alcanzar una solución definitiva son inamovibles.

"En las conversaciones, tenemos dos demandas: el desarme de Hezbollah y un acuerdo de paz sostenible, desde una posición de fuerza", concluyó el jefe de Estado, remarcando que el alto el fuego es una ventana para el diálogo pero no implica una concesión territorial inmediata.