León XIV recibirá al Secretario de Estado de EE.UU. en busca de "descongelar" la relación con la Casa Blanca

El papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un encuentro clave previsto para este jueves.

La reunión, confirmada por fuentes de la Santa Sede este domingo, se produce un mes después del duro desencuentro mantenido entre el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El viaje de Rubio es interpretado por medios internacionales como un intento de recomponer el vínculo diplomático tras semanas de tensión e intercambios públicos.

Conflicto por la guerra en Irán

La relación entre el primer pontífice estadounidense de la historia y el mandatario republicano se tensó debido al conflicto bélico en Irán.

El Papa calificó de "inaceptable" la amenaza de Donald Trump de acabar con "toda una civilización" en su ofensiva contra Teherán. La respuesta del presidente no tardó en llegar, tildando a León XIV de "débil" y asegurando que es "pésimo en política exterior".

Ante los ataques, el Santo Padre buscó zanjar la polémica durante su reciente gira por África al declarar: "No le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta. No somos políticos, somos constructores de paz".

Este posicionamiento generó además un roce con el gobierno de Italia, luego de que la primera ministra Giorgia Meloni calificara como "inaceptables" las agresiones de Washington hacia el líder de la Iglesia Católica.

Una agenda de alto nivel en Roma

La visita de Marco Rubio, quien ya se había reunido con el pontífice en mayo de 2025 junto al vicepresidente J.D. Vance, incluirá reuniones con los principales cuadros diplomáticos de la región.

El jefe de la diplomacia norteamericana mantendrá encuentros con el cardenal Pietro Parolin y con el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Asimismo, la agenda del funcionario estadounidense en Roma contempla una sesión de trabajo con el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El encuentro con el Papa este jueves será el punto central de una misión que busca restablecer canales de diálogo estables, justo cuando se cumple el primer año del inicio del papado de León XIV.