Donald Trump amenazó otra vez a Irán: "Toda una civilización morirá esta noche"

La tensión entre Donald Trump y el gobierno de Irán volvió a escalar en las últimas horas luego de que el mandatario estadounidense publicara un nuevo y alarmante mensaje dirigido a Teherán, a pocas horas de que expire el ultimátum lanzado por Washington.

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta", advirtió el presidente norteamericano en un mensaje difundido en la red social Truth Social que generó preocupación a nivel internacional.

En la misma publicación, el mandatario sostuvo que no desea que ese escenario ocurra, aunque dejó entrever que podría ser inevitable. "No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda", expresó.



Además, el presidente estadounidense insinuó la posibilidad de un cambio político profundo dentro del país persa. En ese sentido, afirmó: "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso".

La nueva amenaza de Donald Trump contra Irán.

Trump también describió el momento como un punto de inflexión en la historia contemporánea. "¿Quién sabe? Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", señaló, antes de lanzar una fuerte crítica al gobierno iraní: "47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

La amenaza de Trump se da en momentos en que la Guardia Revolucionaria Islámica advierte que, de continuar la escalada, el conflicto podría extenderse "más allá de la región" de Medio Oriente. Además, en las últimas horas, Israel atacó otro complejo petroquímico clave en Irán y se produjeron fuertes explosiones en la isla de Kharg, una zona estratégica considerada el principal centro de exportación y producción petrolera del país.