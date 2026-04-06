Donald Trump advirtió que Irán podría ser "arrasado" este martes si no libera el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su retórica contra Teherán al declarar que el país persa podría ser "eliminado" en una sola noche, fijando el plazo límite para un acuerdo este martes a las 20:00 horas de Miami.



En una conferencia de prensa reportada por la cadena CNN, el mandatario advirtió que el uso de la fuerza militar se intensificará contra objetivos estratégicos como centrales eléctricas y puentes si no se garantiza la reapertura del estrecho de Ormuz.

Un ultimátum de 24 horas

La tensión entre ambas naciones alcanzó un punto crítico tras las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, quien vinculó la supervivencia de la infraestructura iraní al cumplimiento de las demandas estadounidenses. "

Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", sentenció Trump, reafirmando que el plazo para evitar una escalada total vence mañana por la noche.

La advertencia surge en un contexto donde el control del estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro petrolero mundial, se ha convertido en el eje de la disputa.

El mandatario insistió en que Estados Unidos está preparado para atacar puntos neurálgicos si Irán persiste en el bloqueo de la vía marítima o se niega a firmar un acuerdo diplomático bajo los términos propuestos por su administración.

El rescate del aviador derribado

Durante la misma comparecencia, el presidente brindó detalles sobre la recuperación de los tripulantes de un caza F-15E que fuera derribado por fuerzas iraníes.

Trump calificó el operativo como "una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas".

Según los datos oficiales, se desplegaron 21 aeronaves militares de forma inmediata tras el impacto, logrando rescatar al piloto mediante un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Sin embargo, la operación para salvar al oficial de sistemas de armas fue de una escala significativamente mayor, involucrando a 155 aeronaves, entre las que se contaron cuatro bombarderos, 64 cazas y 48 aviones cisterna.

El oficial permaneció oculto en territorio iraní durante dos días antes de ser puesto a salvo.

"El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas. Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando", concluyó el mandatario.