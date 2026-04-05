En su primer mensaje de Pascua, el Papa León XIV lamentó: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"

En su primera celebración de Pascua como pontífice, el Papa León XIV dirigió este domingo su tradicional mensaje "Urbi et Orbi" desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, donde lanzó un fuerte llamado a la paz y advirtió sobre el peligro de que el mundo naturalice la violencia y la guerra.



Durante la ceremonia, el líder de la Iglesia católica expresó su preocupación por los conflictos armados que atraviesan distintas regiones del planeta, entre ellos la guerra en Medio Oriente que involucra a Israel, Irán y Estados Unidos. En ese contexto, pidió que quienes tienen capacidad de decidir sobre los enfrentamientos opten por el camino del diálogo.

"¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!", afirmó.

Con un tono sereno pero firme, el Pontífice pronunció su mensaje ante miles de fieles reunidos en la plaza. Desde el mismo balcón en el que fue presentado al mundo tras su elección, el Papa insistió en la necesidad de una "conversión a la paz", que no se limite a acuerdos políticos o decisiones diplomáticas, sino que nazca en el interior de cada persona.

"La paz que Jesús nos da no es una que simplemente silencia las armas, ¡sino una que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros! ¡Convirtámonos a la paz de Cristo! ¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!", sostuvo.

La Plaza San Pedro, repleta para escuchar el mensaje de Pascua del Papa León XIV (Vatican News).

En su mensaje, el Pontífice también denunció la creciente indiferencia frente a la violencia y a las consecuencias de los conflictos armados en el mundo.



"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las consecuencias de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes a las repercusiones económicas y sociales que producen, y que todos sufrimos", lamentó.

Durante la homilía, recordó además el significado central de la Pascua cristiana: la victoria de Cristo sobre la muerte. Según explicó, la resurrección representa el triunfo "de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, del amor sobre el odio", logrado a un precio muy alto con la crucifixión de Jesús.

"La cruz de Cristo siempre nos recuerda el sufrimiento y el dolor que rodean a la muerte y el tormento que conlleva. Todos tememos a la muerte, y por miedo apartamos la mirada, prefiriendo no mirarla. ¡No podemos seguir siendo indiferentes! ¡Y no podemos resignarnos al mal!", afirmó.



El Papa León XIV dio el primer mensaje de Pascua de su pontificado (Vatican News).

En ese marco, el Papa convocó a creyentes y no creyentes a participar de una Vigilia de Oración por la Paz que se celebrará el próximo 11 de abril en la Basílica de San Pedro. La iniciativa busca continuar el camino iniciado el 11 de octubre de 2025, cuando el pontífice presidió un encuentro de oración por la paz en la plaza vaticana.

En su mensaje también recordó una advertencia formulada un año atrás por su predecesor, el Papa Francisco, quien había denunciado la "globalización de la indiferencia" frente a los conflictos armados.

Finalmente, León XIV pidió que la celebración de la Pascua sea una oportunidad para abandonar la lógica del enfrentamiento y pedir por la paz en un mundo marcado por la guerra.

"En esta fiesta, abandonemos todo deseo de contienda, dominación y poder, e imploremos al Señor que conceda su paz a un mundo asolado por la guerra y marcado por el odio y la indiferencia que nos hacen sentir impotentes ante el mal", concluyó.