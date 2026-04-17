La agenda de homenajes y eventos por el Papa Francisco a un año de su muerte

A pocos días de cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, se realizará este sábado en Plaza de Mayo un show abierto y gratuito en homenaje a Jorge Bergoglio, que tendrá como protagonista al Padre Guilherme como "cabeza" del festival.

El sumo Pontífice falleció el pasado 21 de abril de 2025 a los 88 años en su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, y tras un papado de doce años.

El Padre Guilherme, quien es reconocido a nivel internacional por fusionar música electrónica con un mensaje espiritual, encabezará en la citada plaza una propuesta especial para convocar a las nuevas generaciones.

La convocatoria para este homenaje está prevista para las 18 en un evento organizado por la Asociación Civil Miserando, que combinará música, espiritualidad y encuentro comunitario, tendrá una duración estimada de dos horas.

Invitación al evento

Por otra parte, se informó que el escenario principal estará ubicado frente al monumento central de la Plaza de Mayo y, desde la organización expresaron, que "este homenaje fue también una forma de volver a poner en el centro los valores que marcaron el pontificado de Francisco: la misericordia, la inclusión y el encuentro entre las personas".

A través de un video difundido en redes sociales, el Padre Guilherme invitó a participar del evento con un mensaje en el que señaló: "Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino".

Otros homenajes a Jorge Bergoglio

En el marco de los homenajes para Francisco, los obispos argentinos convocaron a una misa conmemorativa que se celebrará a las 17 del martes 21 de abril en la Basílica Nuestra Señora de Luján y que estará presidida por Monseñor Marcelo Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

"A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado", señalaron desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a la vez que indicaron que, quienes no puedan asistir, podrán verla por YouTube.

Acerca de ellos el Episcopado indicó: "Invitamos a todo el Pueblo de Dios a participar de esta celebración, ya sea de manera presencial o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial de YouTube del santuario de Luján, para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza".

Santa Misa en la Basílica de Flores

Por otra parte, el Arzobispado de Buenos Aires invitó a la Santa Misa que se celebrará el martes 21 de abril y la Eucaristía, presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, se iniciará a las 20 en la Basílica de San José de Flores situada en la Avenida Rivadavia 6950.

Se trata de un templo emblemático del barrio Flores inaugurado en 1831 y reconocido por el cariño que Jorge Mario Bergoglio le tenía, mientras que, según se informó, la misa, que será transmitida en vivo por Canal Orbe 21, invita a toda la comunidad arquidiocesana a unirse en oración por el eterno descanso del papa Francisco, recordando su legado de misericordia, servicio y amor por la Iglesia universal.



