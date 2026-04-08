A un año de su muerte, el Vaticano lanza un documental sobre la vida de Jorge Bergoglio antes del papado

En el marco de las vísperas del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el Vaticano anunció el lanzamiento de un documental italiano que recorre la vida de Jorge Mario Bergoglio titulado "La Argentina de Francisco".

La obra se enfoca en los barrios de Buenos Aires para reconstruir la trayectoria del hombre que se convertiría en pontífice, destacando sus raíces y formación en su país natal.

Presentación oficial en Asti

La producción, realizada por la cadena de televisión italiana Telepace en colaboración con medios de la Santa Sede, fue filmada íntegramente durante el año 2024.



Según se informó oficialmente, el estreno oficial de la pieza audiovisual se llevará a cabo este miércoles 8 de abril en Asti, Italia, ciudad de donde es originaria la familia del exarzobispo.

El documental busca retratar la esencia de Bergoglio a través de los lugares que marcaron su identidad, conectando su historia personal con la geografía porteña que habitó durante décadas antes de su traslado definitivo a Roma.

Retrato de una vocación urbana

El film profundiza en momentos determinantes de su historia, como su confesión en la Basílica de San José de Flores, sitio donde el joven Jorge Bergoglio decidió su ingreso al sacerdocio.

También dedica espacio a su conocida pasión por el club San Lorenzo, integrando su fe con sus intereses populares.

Además, la obra explora aspectos menos conocidos de su biografía, como su etapa como profesor de Literatura.

En este segmento, antiguos alumnos brindan su testimonio y lo recuerdan "no solo como un docente, sino como un guía en la formación humana", resaltando el impacto de su labor pedagógica mucho antes de alcanzar la máxima jerarquía de la Iglesia Católica.