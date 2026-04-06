En este lunes de Pascua, el papa León XIV recordó a Francisco a un año de su muerte

El papa León XIV recordó este lunes con un mensaje de afecto la figura de su predecesor, el papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su muerte.

Durante su alocución en el Vaticano, el actual líder de la Iglesia Católica remarcó que el pontífice argentino entregó su vida al Señor precisamente durante la jornada de lunes posterior a la Pascua del año anterior, fecha que en 2025 coincidió con el 21 de abril.

Homenaje desde el palacio Apostólico

Antes del rezo del Regina Coeli, la oración que reemplaza al Ángelus durante el tiempo pascual, el papa León XIV se dirigió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Desde la ventana del palacio Apostólico, el pontífice resaltó el legado de su antecesor y el impacto de su partida en la comunidad religiosa global.

"Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor", expresó León XIV ante la multitud.

El sumo pontífice describió la trayectoria del papa argentino como un "testimonio de fe y de amor" que permanece presente en la memoria de la institución.

El cierre del pontificado de Francisco

El papa Francisco falleció a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta.

Su deceso se produjo pocas horas después de su última aparición pública en el balcón de la basílica de San Pedro, donde había impartido la bendición Urbi et Orbi.

Sus últimos días estuvieron marcados por un delicado estado de salud, tras haber permanecido 38 días hospitalizado a causa de una neumonía bilateral.

Debido a esta condición, su participación en los ritos de la Semana Santa de 2025 había sido muy limitada, culminando su labor pastoral apenas iniciada la octava de Pascua de aquel año.