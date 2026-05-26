La imagen negativa de Javier Milei se mantiene por encima del 60%

El presidente Javier Milei registra una imagen negativa del 61% y una positiva del 39%, según una nueva encuesta de la consultora Opina Argentina realizada entre el 2 y el 5 de mayo. El estudio, que abarcó 3.714 casos a nivel nacional con un margen de error de ±1,6%, refleja un balance negativo para el Gobierno en la mayoría de las variables consultadas, aunque con algunas señales que el oficialismo podría leer a su favor de cara a las elecciones de 2027.

En términos de posicionamiento político, el 47% de los encuestados se define como opositor al Gobierno, mientras que el 34% dice apoyarlo y el 19% restante se ubica en una posición intermedia. La consultora, dirigida por Facundo Nejamkis, también midió la percepción sobre la situación del país: el 60% de los consultados considera que la Argentina está peor que el año pasado, el 27% cree que está mejor y el 12% sostiene que está igual.

Las expectativas en rojo, pero entusiasmo con lo electoral





Las perspectivas a futuro no mejoran el panorama para el oficialismo. Ante la pregunta de cómo estará el país dentro de un año, el 55% respondió que estará peor, el 35% que estará mejor y el 8% que seguirá igual. El dato marca que la mayoría de los encuestados no solo evalúa negativamente el presente, sino que tampoco espera una mejora en el corto plazo.

En el escenario electoral, el sondeo muestra un empate técnico con el peronismo. Ante la pregunta de a qué espacio votarían si las elecciones presidenciales fueran mañana, La Libertad Avanza obtiene el 35% de las preferencias, un punto por encima del peronismo, que sin candidato identificado alcanza el 34%. En tercer lugar aparece la izquierda con el 9%, seguida por Provincias Unidas con el 6%. El estudio fue realizado cuando falta más de un año para las elecciones generales de 2027.