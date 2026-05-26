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Martes, 26 de mayo de 2026

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Luis Caputo anunció un récord histórico en las exportaciones agroindustriales durante el primer cuatrimestre

Los despachos sumaron más de 41 millones de toneladas y generaron ingresos por 17.095 millones de dólares, impulsados por los complejos de girasol y trigo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que las exportaciones del sector agroindustrial alcanzaron un récord histórico de 41,07 millones de toneladas durante el primer cuatrimestre de 2026. 

Según los datos oficiales difundidos por el funcionario en la red social X, este volumen representa un incremento del 18% en comparación con el mismo período de 2025. 

En términos de valor monetario, las ventas al exterior sumaron un total de USD 17.095 millones, lo que equivale a un crecimiento del 16% en dicho lapso.

Los sectores con mayor dinamismo

El crecimiento de los despachos en las terminales portuarias de Argentina estuvo liderado por los complejos de Girasol, con un aumento del 169% en volumen, seguido por el Trigo con un 75%. También registraron variaciones positivas los sectores de Pesca (+28%), Lácteos (+24%), Hortalizas pesadas (+20%) y Legumbres (+42%).

En rubros con volúmenes menores, la estadística oficial destacó el comportamiento de actividades como Apicultura (+84%), Tabaco (+83%), Forrajeras (+78%) y el sector de Porcinos (+78%), junto a incrementos en las ventas de Algodón, Colza, Cítricos agrios y Aromáticas.

Destinos de la producción local

Las mercaderías de origen agroindustrial se distribuyeron en más de 125 mercados internacionales. El reporte del Ministerio de Economía detalló que un grupo de diez países concentró el 53% del volumen total exportado en los primeros cuatro meses del año.

Entre los principales compradores de los productos argentinos se ubicaron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Egipto, Bangladesh, Malasia y Chile.

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