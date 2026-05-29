Vialidad aprobó el aumento en el peaje de Zárate tras la finalización de las obras iniciales en la Ruta 12

La Dirección Nacional de Vialidad habilitó la aplicación de nuevos cuadros tarifarios en la estación de peaje Zárate, ubicada sobre la Ruta Nacional 12. Fue tras aprobar la finalización de las obras de puesta en valor en el Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones.

La medida se dispuso este viernes mediante la publicación de la Resolución 717/2026 en el Boletín Oficial.

La Dirección Nacional de Vialidad habilitó la aplicación de nuevos cuadros tarifarios en la estación de peaje Zárate.

La aprobación del nuevo esquema de cobro se concretó luego de que el ente estatal verificara el cumplimiento de los trabajos comprometidos por la empresa concesionaria Autovía del Mercosur S.A.U.

Los inspectores técnicos constataron en el lugar que las tareas se ejecutaron en tiempo y forma. El informe oficial determinó que no existen atrasos respecto del plan de ejecución originalmente previsto en el pliego técnico.

El sector intervenido integra la primera etapa de la Red Federal de Concesiones, un sistema licitado por la Secretaría de Transporte de la Nación para optimizar la infraestructura de los principales corredores del país.

La empresa privada asumió formalmente el control de la explotación, conservación y mantenimiento de la calzada en abril de este año. El contrato supeditaba la actualización del cuadro de tarifas al avance de las obras básicas.

Diferenciación según el método de pago

El nuevo esquema de precios introduce una diferenciación según el método de abono que utilicen los conductores en las cabinas de control.

Para los vehículos encuadrados en la Categoría 0, el costo se fijó en $2.353,67 bajo la modalidad de pago automático. Por el contrario, aquellos usuarios que opten por el sistema de pase manual electrónico deberán abonar un valor total de $4.707,32 por cruce.

Para las unidades de Categoría 1, los valores aprobados estipulan un costo de $4.707,32 para el cobro automático y de $9.414,65 para la vía manual. La normativa del organismo aclara que la firma privada solo podrá implementar las nuevas tarifas tras difundirlas durante dos días corridos en la web institucional y en dos medios periodísticos del área.