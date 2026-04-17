Instalan peajes sin barreras en rutas clave hacia la Costa Atlántica

La empresa estatal AUBASA puso en marcha el proceso para implementar el sistema de peajes "Free Flow" en diversas rutas de la Provincia de Buenos Aires durante este 2026.

La iniciativa busca desplazar las viejas cabinas por pórticos inteligentes que permiten el cobro automático sin necesidad de detener la marcha.

El esquema utiliza cámaras y sensores para identificar las patentes y dispositivos electrónicos, marcando el fin de las barreras físicas en puntos estratégicos de la red vial.

Funcionamiento y requisitos para conductores

El sistema de "flujo libre" elimina la detención del vehículo al pasar por los arcos instalados sobre la calzada.

Al transitar bajo estos pórticos, la tecnología registra el paso mediante la lectura de la patente o el dispositivo de pago. Para circular bajo esta modalidad, será obligatorio que los usuarios cuenten con TelePase, el sistema de cobro automático que ya opera en otros corredores del país.

Este cambio técnico apunta a reducir las congestiones históricas y mejorar la fluidez del tránsito.

Según explicaron desde la prestataria, el sistema registra el movimiento de forma instantánea, lo que permite mantener una velocidad constante y evita las filas que suelen generarse en las estaciones de peaje convencionales.

Puntos de instalación y etapas del plan

La expansión del sistema comenzará de forma progresiva con cuatro puntos de control iniciales.

Los nuevos pórticos se ubicarán en la Ruta Provincial 11, a la altura de Mar Chiquita, y en la Autovía 6, corredor recientemente incorporado a la concesión. Además, se prevé la instalación de una estación en un acceso vinculado a Dock Sud.

Hasta el momento, la única experiencia operativa se encuentra en Villa Elisa, sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata, donde el mecanismo funciona como prueba piloto.

Con la nueva licitación en marcha para la provisión y mantenimiento de los equipos, el Gobierno provincial busca consolidar esta tecnología en los trayectos más transitados hacia la costa y los accesos portuarios.