Nuevos peajes: el Gobierno avanzó con la licitación de la Red Federal de Concesiones

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la aprobación de la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de obras viales bajo el régimen de peaje, en el marco de la ampliación de la Red Federal de Concesiones.

La medida fue instrumentada mediante la Resolución 537/2026 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

Avanza la implementación de nuevos peajes

Según lo informado en el texto oficial, la resolución abarca los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa. Prevé la construcción, explotación, mantenimiento y posibles desarrollos complementarios para generar ingresos adicionales.

El Poder Ejecutivo en esta primera instancia, declaró inadmisibles las ofertas presentadas por el consorcio integrado por IEB S.A., BASAA S.A. y Centro Construcciones S.A. para todos los tramos licitados. Además, rechazó propuestas de varias compañías, entre ellas SACDE S.A., Autopistas de Buenos Aires S.A. y otras uniones empresariales que competían en distintos sectores del proceso.

Asimismo, avanzó con la precalificación de múltiples oferentes que seguirán en carrera. Entre ellos figuran grupos encabezados por Benito Roggio e Hijos S.A., José J. Chediack S.A.I.C.A., Panedile Argentina, Supercemento, CPC S.A., Clear Petroleum y Vial Agro, entre otros, tanto para los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur como para el Tramo Pampa.

El Gobierno, además, como siguiente paso fijó la apertura del Sobre N° 2 -correspondiente a las ofertas económicas- para el martes 21 de abril a las 20 horas, a través del sistema oficial CONTRAT.AR.

El proceso licitatorio forma parte de la Etapa II del esquema de concesiones viales, que busca atraer inversiones privadas para mejorar la infraestructura, optimizar el mantenimiento de rutas y fortalecer el sistema de transporte mediante el modelo de obra pública por peaje.