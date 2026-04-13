Javier Milei niega que la economía esté mal porque no sube el precio del dólar

El presidente Javier Milei aseguró que "es mentira" que la economía del país esté "mal", al defender su gestión y cuestionar las interpretaciones negativas sobre la situación de Argentina.

La posición del jefe de Estado ocurrió así en un contexto caracterizado por el aumento de precios, como en los alimentos, el transporte y los servicios públicos, confirmado por los resultados coincidentes de distintas encuestas que indican que la mayoría de la gente no llega a fin de mes.

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"Es falso que estemos mal", enfatizó el Presidente este domingo con un posteo en su cuenta de la red social X y añadió: "Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar: en Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal' como dicen que le va ahora, ¿acaso el (precio del) dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?".

El primer mandatario amplió su argumento al plano internacional, al plantear que, ante situaciones externas negativas graves, como guerras o crisis financieras, es habitual que se produzcan caídas simultáneas en activos locales.

"Y cuando había un shock externo negativo, en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la Bolsa?", escribió.

En ese sentido, sumó: "Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la Bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra (en Medio Oriente)? ¿Cómo explican el Riesgo País en torno a los 550 si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2.000?".

Por último, el Presidente destacó su gestión sobre otras administraciones. "La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región", finalizó.



