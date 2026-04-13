El INDEC publica la inflación de marzo y se espera que ronde el 3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026.

Según las estimaciones del sector privado y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el indicador rondaría el 3%, consolidándose como la cifra más alta en lo que va del año e igualando el registro de enero.

Rubros con mayor incidencia

Entre los componentes que más aportaron a la conformación del dato mensual se destacan los incrementos en educación, canasta básica y combustibles.

Específicamente, el inicio del ciclo lectivo 2026 generó una suba del 8,7% en el sector educativo. Por su parte, la inflación núcleo para el tercer mes del año se estima en un 2,9% con respecto al mes previo.

Proyecciones para el resto de 2026

A pesar del pico esperado en marzo, el informe del REM prevé una desaceleración gradual hacia la primavera, proyectando que el índice descienda por debajo de los dos puntos.

Las estimaciones para los próximos meses sitúan a abril en un 2,6% y a mayo en un 2,3%, mientras que para agosto y septiembre se espera que el IPC se ubique en el 1,8%.

En términos anuales, los analistas pronostican que la inflación cerraría el año 2026 en el orden del 29,1%. Este escenario se da luego de que el primer bimestre del año completara un acumulado del 5,9%.

"El REM pronostica que el número de la inflación con el que cerraría el año 2026 estaría cercano a los treinta puntos", detalla el informe oficial sobre el panorama económico que enfrentan los consumidores.