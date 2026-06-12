Ranking de inflación en América Latina: en qué posición quedó Argentina

La inflación de mayo en la Argentina se desaceleró por segundo mes consecutivo y se posicionó en el 2,1%, convirtiéndose en el nivel más bajo registrado en los últimos ocho meses.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el indicador se ubicó por debajo de lo esperado por el mercado.

El principal factor de impulso provino de los precios estacionales, los cuales avanzaron debido al incremento en el sector de las verduras, comportamiento que fue compensado de manera parcial por el descenso en las frutas.

Con este resultado mensual, el país acumuló un índice del 33,2% interanual y una suba del 14,7% en lo que va del año.

El podio de la inflación en la región

A pesar de la desaceleración local, la Argentina quedó en el segundo lugar del ranking de los países de América Latina con mayor alza mensual en sus precios durante mayo.

El puesto más alto del podio regional lo ocupó Venezuela, donde el Banco Central de ese país reportó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 6,43% en el quinto mes, acumulando una suba del 102% en lo que va del año.

Junto con Bolivia, que registró un incremento mensual del 2,13%, una suba del 2,62% desde enero y una tasa interanual del 12,51%, estos tres territorios son los únicos de la región que aún mantienen cifras de inflación anuales con dos dígitos.

Comportamiento de los precios en el resto del continente

En el resto de las economías sudamericanas, los movimientos de precios se mantuvieron en márgenes considerablemente más bajos. Uruguay cerró mayo con un alza del 0,70%, acumulando un 2,95% en el año y un 3,77% interanual.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de Colombia difundió un aumento del 0,47% para mayo, alcanzando el 4,36% en los primeros cinco meses y un 5,84% medido de forma interanual.

En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó una variación mensual del 0,2%, con un acumulado del 2,8% desde enero y un 3,9% interanual.

Asimismo, Paraguay registró una inflación del 0,1% en mayo, elevando sus precios un 2,2% en los primeros cinco meses y un 2,4% en los últimos 12 meses. Mientras tanto, Brasil y Ecuador tienen previsto dar a conocer sus índices de precios oficiales este viernes 12 de junio.

El caso atípico del mes

El único escenario inverso del periodo se presentó en Perú, que evidenció un fenómeno de deflación al marcar un índice negativo de -0,25% en mayo.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a pesar de este retroceso mensual, los precios en el país andino mantienen un aumento del 3,27% desde enero y un 3,53% en los últimos 12 meses.