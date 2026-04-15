Bloqueo en el estrecho de Ormuz: Estados Unidos aseguró que paralizó "por completo" el comercio marítimo de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó hoy que bloqueó los puertos de Irán y aseguró haber "paralizado por completo" el comercio marítimo que "entra y sale" del país, de acuerdo con comunicados oficiales difundidos por el organismo militar vía X.

El almirante Brad Cooper precisó en ese marco que las fuerzas norteamericanas lograron impedir el tránsito de buques hacia y desde territorio iraní, mientras disminuye la tensión en Medio Oriente.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

"En menos de 36 horas desde que se aplicó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por el mar", destacó en redes sociales.

En otro punto, el organismo estimó que "el 90% de la economía" iraní depende del comercio internacional por vía marítima. En esa línea, Cooper sostuvo que, con el operativo en marcha, consideran haber "detenido por completo" la actividad económica vinculada a ese flujo.

Asimismo, afirmó además que "ningún buque" logró "pasar el bloqueo estadounidense" durante las primeras horas desde su implementación. Por último, resaltó que la medida se aplica mientras mantiene su apoyo a la "libre navegación" hacia y desde puertos no iraníes.

Cabe destacar que la medida se supo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a la Armada iniciar un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, en medio de tensiones con Teherán y tras recientes contactos diplomáticos.

El bloqueo ocurre dos días después de negociaciones en Islamabad entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, que concluyeron sin acuerdos para avanzar hacia el fin de la guerra.