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Miércoles, 15 de abril de 2026

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CONFLICTO

Donald Trump aseguró que la guerra con Irán "está cerca de terminar"

El presidente estadounidense afirmó que desde Teherán busca "desesperadamente" alcanzar un acuerdo con Washington. Además, defendió la ofensiva militar iniciada en febrero y no descartó un acuerdo a corto plazo pese a la escalada del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto con Irán podría llegar a su fin en el corto plazo. Además, aseguró que el país persa busca avanzar "desesperadamente" hacia un acuerdo diplomático.

"Veo la guerra muy cerca de terminar", sostuvo el mandatario estadounidense durante una entrevista con la cadena Fox News. Asimismo, remarcó que existen señales claras de acercamiento por parte de Teherán en medio de la escalada bélica.

Las conversaciones presenciales entre ambas partes comenzaron el fin de semana en Islamabad y, aunque la primera ronda concluyó sin un acuerdo, se espera que se retomen en los próximos días. Las negociaciones estuvieron encabezadas por el vicepresidente JD Vance y se extendieron durante más de 20 horas.

Trump sugirió que podría haber avances inminentes. En una comunicación telefónica con una periodista en territorio pakistaní, deslizó: "Algo podría pasar en los próximos dos días", lo que incrementó las expectativas sobre un posible entendimiento.

Trump también destacó el rol del general Asim Munir, a quien atribuyó una participación clave en el proceso de negociación.

Donald Trump revelo que podría haber novedades sobre las negociaciones en el corto plazo.
Donald Trump revelo que podría haber novedades sobre las negociaciones en el corto plazo.

Por su parte, Trump volvió a respaldar la ofensiva iniciada en febrero bajo la operación "Furia Épica". En ese sentido, argumentó que la acción fue necesaria para frenar el avance del programa nuclear iraní. "Si no lo hacíamos, hoy Irán tendría armas nucleares", destacó.

Tras el fracaso de la primera ronda de diálogo, el mandatario ordenó a la Armada estadounidense bloquear el Estrecho de Ormuz, en una decisión que elevó la tensión en la región.

Por último, el líder estadounidense mantiene una postura optimista sobre el desenlace del conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero. Según sus declaraciones, el escenario actual combina presión militar con intentos diplomáticos que podrían derivar en un acuerdo en el corto plazo.

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