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Lunes, 23 de marzo de 2026

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El precio del petróleo se derrumba tras el anuncio de Donald Trump sobre el cese de ataques contra Irán

Tanto el precio del barril de Brent como el del West Texas Intermediate (WTI) perdían un 14% este lunes.

Los precios del petróleo caían un 14% este lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una pausa por cinco días en los ataques contra instalaciones energéticas de Irán, en el contexto de la guerra de Medio Oriente.

El valor del barril de crudo Brent, referencia para Europa, y el de West Texas Intermediate (WTI), parámetro para Estados Unidos, se situaban en 96 dólares y 84,37 dólares, respectivamente. El Brent había subido en la apertura hasta un máximo de 114,43 dólares. 

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