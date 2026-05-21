Javier Milei prepara un discurso elogioso para el campo: habla a las 19 en la Bolsa de Cereales

Con la interna libertaria estallada y en plena investigación judicial al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su patrimonio, el presidente de la Nación, Javier Milei, habla esta tarde a las 19 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ubicada en la Av. Corrientes 127.

Será un discurso centrado en "los logros del campo" y de expectativa por la cosecha récord que promete el sector del agro para este año, anticiparon a cronica.com.ar fuentes de la Casa Rosada. Son tiempos de liquidación de la "gruesa" y el Presidente agradecerá al principal generador de dólares genuinos para las reservas del Banco Central.

Este jueves puede haber novedades del Fondo Monetario Internacional (FMI) que desembolsaría otros 1.000 millones de dólares para la Argentina, en reconocimiento por la tarea de mejorar las reservas a fin de estar mejor preparados para cualquier escenario especulativo que presione el precio del dólar, como ocurrió en la previa electoral 2025.

Javier Milei conserva apoyo del sector agroexportador a su gobierno.

Milei hará foco, a su vez, en la buena noticia que le dio esta tarde el Indec sobre la actividad económica. El EMAE subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero. El rubro "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (+17,9% i.a.) fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual.

Entre la interna libertaria y el caso Manuel Adorni

El líder de La Libertad Avanza descarta por ahora tomar partido entre las tribus que responden al asesor Santiago Caputo y las que siguen al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, según deslizan fuentes a este medio en la Rosada.

A su vez, mantiene firme el apoyo a Adorni. Pese a la renovada presión de la senadora violeta, Patricia Bullrich, para que apure la presentación de la declaración jurada. La exPRO no acata la orden presidencial. En respuesta, Milei desayunó por tres horas esta mañana con Adorni en Olivos para "repasar la agenda parlamentaria", se informó oficialmente.

Javier Milei y Manuel Adorni en Olivos.

El Presidente hará una nueva presentación esta tarde a fin de ratificar su modelo económico, pese al impacto del parate la actividad en la mayoría de los sectores productivos e industriales, destacará que el EMAE del INDEC mostró en marzo por fin una mejora.

Si bien Milei entiende que la interna es "natural del poder", sus alfiles en la Casa Rosada no descartan con el que Presidente sorprenda esta tarde con algún mensaje hacia adentro de la filas libertarias para generar cierta calma. Desde cada ala anticipan igualmente que eso sólo ocurrirá cuando él tome una decisión.