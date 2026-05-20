Santiago Caputo: "Se acerca el invierno"

Existe un tipo de liderazgo críptico. En ese juego de misterio, el referente deja frases muchas veces ambiguas que solo sus seguidores mas fieles interpretan; y a veces ni siquiera, en muchos casos su cercanía hace que el resto crea que lo interpretan. En todo caso, el juego del líder es apostar a que la mayoría se esfuerce por descifrarlo. Resulta, es dable decir.

Santiago Caputo lidera a una fracción del gobierno, y además, es seguido de cerca por todos los demás, dentro y fuera del oficialismo, porque es una figura de relevancia en esta gestión, y porque además se le atribuye, no sin fundamentos, la capacidad de "armar juego político", algo que no se encuentra tan a menudo en la estructura de gobierno.

Al asesor presidencial le gustan las series. De hecho el 17 de mayo posteó en su ahora activa cuenta de X, que se aprende mucho leyendo, mirando películas y series. Y una de sus series favoritas ha de ser Juego de Tronos, dado que habitualmente utiliza frases icónicas de dicha saga.

La de hoy, se produce en medio de un vendaval interno pocas veces visto. Se le atribuye al presidente de la Cámara de Diputados haber distribuido contenido de una cuenta que, entre otras cosas, agrede sistemáticamente al Presidente, al propio Caputo, y anticipa con holgura temporal asombrosa, información reservada a unos pocos en la administración. Javier Milei salió ayer mismo a desmentir que dicho material haya partido de Menem y arguyó que "se lo plantaron", basado en una filmación que le mostró su cineasta, Santiago Oría.

Pero por la noche, en el canal Carajo, la máxima figura del streaming, Daniel Parisini o "el Gordo Dan", salió a contradecir directamente a Milei, argumentando que estaba probado que el mensaje salió de la cuenta del titular de diputados, y que al presidente "lo engañaron". ¿Quién lo engaño? ¿Oría? ¿Por su propia iniciativa?.

En medio de una batalla interna entre la hermana del presidente, Karina Milei y el propio Caputo y sus Fuerzas del Cielo, aparece el mentado posteo, la idea que esa cuenta pertenece al propio Menem, alfil clave de Karina, y el asesor presidencial junto a los suyos sale a exponer a Menem y su errata tecnológica. El presidente toma una explicación bastante flojita, hay que decirlo, y Parisini, que no juega así de fuerte sin aval de Caputo, desnuda que Milei ha sido engañado.

Tras cartón, Caputo mismo en su cuenta de X, postea: "Winter is coming", o "el invierno se acerca", frase utilizada regularmente en la serie Juego de Tronos, por parte de la familia Stark, para señalar que se aproximaban tiempos difíciles. En la obra, la llega del invierno era con muertos vivientes que venían a devorarse a los vivos.

Y aquí es donde entramos volitivamente a la lógica que plantea Caputo, es decir a tratar de interpretarlo. No hay concepto por el cual suponer que se trata de una predicción meteorológica obvia, la aspiración del influyente estratega no encarnar a un Rasquín redivivo. Indefectiblemente el asesor presidencial augura que vienen tiempos difíciles. ¿Para el gobierno? ¿Para el sector que lidera? ¿Para sus rivales?. En todo caso es conveniente atender la advertencia, Caputo tiene capacidad operativa e imaginación, además de poder suficiente, para desatar ese invierno.