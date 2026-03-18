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Miércoles, 18 de marzo de 2026

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¡DE PELÍCULA!

Pánico en el Congreso: un diputado pidió un rifle por delivery y activó fuerte protocolo de seguridad

El legislador del PRO, Javier Sánchez Wrba, compró el dispositivo por una plataforma online y lo envió por error al anexo de la Cámara en lugar de su vivienda.

Una situación atípica sacudió la tranquilidad del Congreso de la Nación y la Cámara baja, este miércoles por la tarde. 

El diputado nacional Javier Sánchez Wrba provocó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad tras recibir un pedido por delivery que contenía un arma neumática en las instalaciones del Congreso.

El incidente se originó cuando el parlamentario adquirió el artículo con propósitos de esparcimiento a través de una aplicación de comercio electrónico. 

Según manifestó, se trató de una confusión al cargar los datos de entrega provocó que el paquete fuera remitido al edificio anexo de la Cámara de Diputados en vez de a su residencia particular.

La alarma se encendió en el ingreso al edificio cuando el bulto pasó por los dispositivos de escaneo. 

Al detectar la silueta del armamento, el personal de seguridad inició un operativo de emergencia ante la sospecha de que pudiera tratarse de un arma de fuego real.

La explicación oficial

Para desactivar el conflicto y aclarar lo sucedido, Sánchez Wrba remitió una nota formal dirigida a Martín Menem, presidente del cuerpo legislativo. 

En la misiva, el diputado detalló el origen de la mercadería: "Me comunico con usted para hacerle saber que compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio".

Con el objetivo de respaldar su declaración y confirmar que el elemento es de comercialización legal y uso civil, el legislador del PRO presentó la factura de compra correspondiente, dejando asentado el carácter recreativo del fusil.

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