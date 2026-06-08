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Lunes, 8 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
CASA ROSADA

La mesa política de Milei vuelve a reunirse en medio de la tensión interna y el blindaje mundialista

El jueves se verá el círculo íntimo del oficialismo en el Ministerio del Interior. Adorni deberá definir cuándo presenta su declaración jurada mientras la investigación judicial avanza.

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El selecto círculo de poder del Gobierno nacional volverá a reunirse el próximo jueves en las oficinas del Ministerio del Interior. Participarán Karina Milei, Santiago Caputo, los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), entre otros funcionarios.

La convocatoria llega tras una semana marcada por disputas internas que tuvieron su correlato en la sesión del pasado jueves en el Senado, cuando Bullrich se abstuvo de votar el pliego de Michelli en una movida que expuso las fricciones dentro del oficialismo. Según consignó Infobae, desde el entorno de Karina Milei aseguraron que "sabe esperar" y que la abstención fue un gesto calculado de quien "sabía que podía tirar de la cuerda sin romper".

Milei equilibra sin resolver

Pese a los reclamos de distintos sectores del Gobierno para que el Presidente intervenga y ponga orden, el mandatario optó por mantenerse neutral. "Milei es el único que puede ordenarlo, pero claramente no quiere hacerlo y no lo va a hacer", señaló un integrante de la mesa política. En Casa Rosada lo justifican con que el libertario "ve las cosas desde otro nivel" y prefiere "armonizar el esquema" antes que confrontar a alguna de las tribus internas.

El fin de semana sumó otro frente de malestar: la negativa del Ejecutivo a abrir el Congreso o la Casa Rosada para rendir homenaje a Carlos "El Indio" Solari tras su muerte generó críticas de la oposición y de miles de seguidores del músico.

El Mundial como paraguas

En Balcarce 50 apuestan a que la fiebre por el Mundial 2026 -que arranca en pocos días en Estados Unidos, México y Canadá- descomprima la agenda interna y corra el foco de los ruidos en la cúpula.

En ese marco, uno de los focos de atención de la semana será la declaración jurada de Adorni, que deberá fijar fecha para su presentación en medio de la investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito. El propio Milei ya anticipó que no asistirá a los partidos del torneo, aunque no disimula su entusiasmo: la semana pasada vociferó un "Vamos Messi, carajo" en el Latam Forum Economic.

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