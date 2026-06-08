Mahiques y Lijo viajarán a París para fortalecer la posición del Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo encabezarán una delegación argentina que viajará a París, Francia, entre el 15 y el 19 de junio, para participar de una evaluación clave ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de supervisar las políticas globales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La misión oficial tendrá como objetivo exponer los avances técnicos y legales implementados por la Argentina en los últimos años para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de delitos financieros.

La presentación forma parte del proceso de seguimiento que el GAFI realiza sobre el país, una instancia considerada estratégica para sostener la confianza de los mercados internacionales y facilitar la llegada de inversiones extranjeras.

Según trascendió, la comitiva estará integrada por 15 funcionarios y especialistas de distintas áreas vinculadas al sistema judicial, financiero y de control. Entre ellos se encuentra Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que colabora en investigaciones complejas vinculadas al crimen organizado y delitos económicos.

Durante las reuniones en la capital francesa, los representantes argentinos actualizarán al organismo sobre la Evaluación Nacional de Riesgos y las medidas adoptadas para incrementar la cantidad de condenas por lavado de dinero. También se detallarán las acciones impulsadas por el Poder Judicial y otros organismos estatales para adecuar la normativa local a los estándares internacionales exigidos por el GAFI.

El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental que establece parámetros globales para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sus denominadas "40 Recomendaciones" son consideradas la guía principal para que los países fortalezcan sus marcos regulatorios y sistemas de control.

La evaluación del GAFI resulta determinante para la reputación financiera de los países miembros. Una calificación favorable permite mejorar la percepción internacional sobre la transparencia y seguridad del sistema económico, mientras que una evaluación negativa puede generar obstáculos para el acceso al crédito y las inversiones.

No obstante, el viaje también despertó cuestionamientos en ámbitos políticos y judiciales debido a la participación de Ariel Lijo. El magistrado tiene a su cargo expedientes que involucran a funcionarios nacionales, entre ellos investigaciones vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Esta situación generó debates sobre la oportunidad y el alcance institucional de su participación en la misión oficial ante el organismo internacional.