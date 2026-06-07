Axel Kicillof se acercó a despedir al Indio Solari: "Fue algo muy fuerte"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió de forma presencial a la masiva e histórica despedida de Carlos "Indio" Solari, llevada a cabo en el partido de Avellaneda.

Tras recorrer las inmediaciones del predio donde miles de fanáticos se congregan para brindarle el último adiós al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el mandatario provincial se definió como un seguidor más de la obra del artista y valoró el clima de orden en el que se realiza la jornada.

Presencia en el velatorio popular

El jefe de Estado bonaerense manifestó su profunda conmoción por el fallecimiento del cantante luego de supervisar en persona las condiciones del operativo civil y de asistencia pública montado en Villa Domínico.

"Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte" reconoció Kicillof, quien además reveló el impacto emocional que observó en las extensas filas de ciudadanos que esperan su turno para ingresar a la capilla ardiente.

Asimismo, la máxima autoridad provincial se sumó al sentimiento colectivo de la militancia ricotera al rememorar su propio lazo cultural con las composiciones del músico.

"Me considero un ricotero más" afirmó conmovido ante la prensa local, remarcando que su admiración por la discografía y el posicionamiento del vocalista se remonta a los años de su juventud.

Monitoreo del operativo sanitario y vial

En relación con el megadispositivo coordinado entre los ministerios bonaerenses y la intendencia de Avellaneda, el mandatario señaló que la prioridad absoluta es asegurar el cuidado y la contención de los asistentes que arriban en micros y trenes desde distintos puntos geográficos.

En ese sentido, destacó que la masiva movilización de personas "se viene desarrollando en calma, en paz", gracias al respeto generalizado por las directivas de seguridad.

Para finalizar, Kicillof enfatizó que las dependencias de la Provincia continuarán trabajando en conjunto con la familia del cantante para flexibilizar y extender los tiempos de acceso al recinto en caso de ser necesario, permitiendo que la totalidad de los fanáticos apostados a lo largo de las arterias peatonales logren despedirse de su ídolo.