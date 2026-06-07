Así es el megaoperativo con peajes liberados para despedir al Indio Solari

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda diseñaron un estricto dispositivo de salud, tránsito y seguridad ante la masiva movilización por el velatorio de Carlos "Indio" Solari en el Parque Domínico.

Las autoridades confirmaron que, debido a la gran afluencia de fanáticos que se trasladan desde distintas regiones del país, se determinó la liberación de los peajes en la Autopista Buenos Aires - La Plata, permitiendo un flujo vehicular constante y coordinado hacia la Zona Sur del conurbano.

Peajes libres y asistencia en el transporte

El plan integral estipuló facilidades en los principales accesos viales para contener los miles de traslados previstos.

El paso por las estaciones de peaje de la traza que conecta la capital con la capital provincial permanece sin cobro de tarifa, mientras que para las personas que optan por utilizar el transporte público ferroviario se coordinó un despliegue de asistencia específico en la estación Villa Domínico de la Línea Roca con el fin de guiar de forma segura el trayecto peatonal hacia las inmediaciones del predio.

Asimismo, se establecieron múltiples postas sanitarias y ambulancias de alta complejidad en puntos fijos del partido para dar cobertura de primeros auxilios y repartir hidratación.

El intendente local, Jorge Ferraresi, remarcó la importancia del comportamiento social mediante sus canales oficiales de comunicación: "El Indio nos acompañará siempre con su música, sus ideas y su corazón. Porque hay artistas que trascienden el tiempo y se vuelven parte de la vida de un pueblo. Que sea una misa ricotera, cuidándonos y cuidando la ciudad".

Cortes de calles y accesos peatonales

El esquema de circulación diseñado por los especialistas viales contempló el cierre total al tránsito automotor en la Avenida Mitre, desde la calle Altoaguirre hasta Polonia, convirtiendo el sector en un paseo exclusivamente peatonal.

Del mismo modo, arterias linderas como General Otero, Baradero y tramos de la Avenida Ramón Franco se mantienen vedadas a los vehículos para estructurar las filas de ingreso de los seguidores hacia el Polideportivo José María Gatica.

El ingreso formal a la capilla ardiente se centralizó en la intersección de Avenida Mitre y General Otero, encauzando la columna de asistentes en sentido sur por los carriles centrales.

En tanto, las autoridades policiales, que destinaron un contingente inicial de 700 efectivos con posibilidad de ampliarse a 1.500 de ser necesario, recomendaron a la ciudadanía evitar el uso del automóvil particular en las inmediaciones y dirigirse con antelación debido a la extensión de la convocatoria, la cual carece de un horario estricto de finalización.