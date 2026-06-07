"Me sacaste de la droga": las frases destacadas del velorio del Indio Solari

Después de horas de incertidumbre sobre dónde se realizaría la despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari, finalmente se confirmó que la ceremonia tiene lugar en el Microestadio José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Desde las primeras horas de la jornada, miles de admiradores comenzaron a acercarse al predio para participar de la despedida. La asistencia creció rápidamente con el correr de las horas, lo que generó largas filas en los alrededores y obligó a adelantar la apertura de las puertas una hora antes de lo previsto para ordenar el ingreso.

En ese contexto, los fanáticos que llegaron hasta el lugar no solo buscaron despedirse, sino también expresar públicamente lo que significó el artista en sus vidas.

Las frases más destacadas de los fanáticos del Indio Solari en su velorio

La histórica "misa ricotera" final ya está en marcha. Con las puertas abiertas, una multitud comenzó a ingresar al predio del Parque Domínico, sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4700, en Avellaneda. La convocatoria es masiva: en las afueras, una fila de seguidores se extiende por más de 25 cuadras, reflejando la dimensión del fenómeno cultural que representó el Indio Solari.

Mientras esperan su turno para ingresar al microestadio (que cuenta con una capacidad de 180 personas, lo que obliga a que el paso por el interior sea breve), los fanáticos comparten su dolor y admiración a través de frases que sintetizan el vínculo con el artista.

"Indio, me sacaste de la droga"; "El Indio es familia"; "Acá no despedimos a un artista, despedimos a un amigo, un compañero y un hermano"; "Para nosotros fue la libertad de espíritu"; "Ser ricotero es un estilo de vida"; "En su arte estaba nuestro refugio"; "Esto es cultura toda la vida y un sentimiento que se lleva adentro. Esto no pasa de moda"; "Esto es el Indio, es el pueblo"; "Para los pibes se murió nuestro Gardel", fueron algunas de las frases de los seguidores.

Incluso, algunos fanáticos trazaron comparaciones históricas para dimensionar su influencia: "Después de Perón, nadie le dio tanta jerga popular a nuestro pueblo como el Indio Solari. Las frases del Indio ya son de todos".

A pesar de la magnitud de la convocatoria, el clima general es de tranquilidad, tal como habían solicitado las autoridades y la organización del evento. La despedida se desarrolla entre cánticos, banderas y distintas intervenciones artísticas con la imagen del músico en las inmediaciones del predio.

La muerte de Solari, a los 77 años, se produjo el pasado viernes 5 de junio por la mañana. Según los resultados de la autopsia, el histórico cantante falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV), tras haber sido encontrado sin vida en la piscina de su vivienda en Parque Leloir.