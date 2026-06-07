La impactante gigantografía con la que los "ricoteros" despidieron al Indio Solari

Una multitud de fanáticos de Carlos Alberto "Indio" Solari sorprendieron con una gigantografía en las inmediaciones del Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Dominico donde se lleva a cabo el velatorio del líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

La imagen causó furor en las redes sociales por el nivel de detalle del homenaje que abarca dos carriles de ancho sobre la Avenida Mitre; el mismo fue realizado desde la tarde anterior sobre la calzada.

Los artistas que realizaron esta gigantografía utilizaron una base de látex y pintura sintética diluida y habrían comenzado a pintar el asfalto desde las 19 horas del sábado 6 de junio y se extendieron durante toda la noche para poder exhibirlo en el comienzo del velatorio, que estaba estimado para las 11 de la mañana.

Desde la organización del evento confirmaron que durante la noche se espera que los fanáticos se acerquen a la pintura exhibida en la puerta del polideportivo para rodearla con velas en homenaje al artista.

Al estar dibujada directamente sobre el asfalto, la imagen del Indio se comenzará a borrar con el correr de los días debido al gran flujo de tránsito que abarca la Avenida Mitre cuando se restablezca el tránsito normal, por lo que este homenaje será temporal.

El impactante homenaje al Indio Solari sobre la Avenida Mitre.

Desde el entorno familiar del Indio Solari aseguraron que el velatorio al artista se llevará a cabo "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós"; a lo largo de la jornada superaron las 25 cuadras de fila para despedirse del ícono de la cultura popular.

El operativo propuesto para el velatorio consiste en el ingreso al predio sobre la Avenida Mitre y la salida está prevista en dirección a Bernal y Quilmes para que sea mucho más ordenado el flujo de público.

Los fanáticos que deseen llegar al Polideportivo Gatica podrán hacerlo en transporte público bajando en la estación de tren de Villa Dominico perteneciente a la Línea Roca, a 200 metros del establecimiento; y los que viajen en colectivo deberán bajar en Avenida Belgrano debido a los cortes programados en la organización.